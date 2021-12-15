رشت تنها اسم کلانشهر را یدک می کشد/ عقب ماندگی در حوزه حمل و نقل

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین واثق کارگرنیا عصر چهارشنبه در هفدهمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به برگزاری جشنواره شهر خلاق خوراک شناسی، اظهار کرد: رشت سابقه شش سال در داشتن این عنوان دارد.

وی به اقدامات خوب انجام شده برای معرفی این برند طی یک هفته گذشته اشاره کرد و گفت: مدیریت جدید شهرداری رشت باید هر چه سریع‌تر دبیرخانه شهر خلاق خوراک رشت را راه اندازی کرده و برنامه‌ها به اعضا اعلام شود.

رئیس شورای شهر رشت همچنین به هفته پژوهش و اهمیت توجه به این مقوله نیز اشاره و اضافه کرد: پژوهش از اساسی‌ترین مؤلفه‌های و مقوله‌ها پیشرفت و توسعه در هر جامعه‌ای است.

وی با بیان اینکه توجه به این بخش زمینه خودکفایی در بخش‌های مختلف را فراهم می‌کند، ادامه داد: باید از پژوهش و پژوهشگران برای حل مشکلات و معضلات استفاده شود.

کارگرنیا همچنین با اشاره به ۲۶ آذر ماه روز حمل و نقل، تصریح کرد: این حوزه در چرخه اقتصادی نقش مهمی دارد.

وی با بیان اینکه رشت به عنوان یک کلانشهر از سوی هیئت دولت تصویب شده است، ادامه داد: رشت تنها عنوان کلانشهر را دارد اما در بخش‌های مختلف به ویژه حمل و نقل همچنان با مشکل مواجه هستیم.

رئیس شورای شهر رشت با اشاره به اینکه اقدام خاصی در این بخش انجام نشده است، افزود: هنوز نتوانسته ایم از ظرفیت‌های حمل و نقل ریلی داخل شهری برای شهر رشت استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه در حوزه حمل و نقل در در مقایسه با بسیاری از شهرها دارای عقب‌ماندگی هستیم، گفت: این وضعیت برای مردم رشت قابل پذیرش نیست و مشکلاتی را برای مردم و کاسبان ایجاد کرده است.