  1. استانها
  2. گیلان
۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۲۲:۲۵

رئیس شورای شهر رشت:

رشت تنها اسم کلانشهر را یدک می کشد/ عقب ماندگی در حوزه حمل و نقل

رشت تنها اسم کلانشهر را یدک می کشد/ عقب ماندگی در حوزه حمل و نقل

رشت- رئیس شورای شهر رشت با اشاره به اینکه این شهر تنها اسم کلانشهر را یدک می کشد، گفت: اقدامی برای حل مشکلات حمل و نقل و ترافیک رشت انجام نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین واثق کارگرنیا عصر چهارشنبه در هفدهمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به برگزاری جشنواره شهر خلاق خوراک شناسی، اظهار کرد: رشت سابقه شش سال در داشتن این عنوان دارد.

وی به اقدامات خوب انجام شده برای معرفی این برند طی یک هفته گذشته اشاره کرد و گفت: مدیریت جدید شهرداری رشت باید هر چه سریع‌تر دبیرخانه شهر خلاق خوراک رشت را راه اندازی کرده و برنامه‌ها به اعضا اعلام شود.

رئیس شورای شهر رشت همچنین به هفته پژوهش و اهمیت توجه به این مقوله نیز اشاره و اضافه کرد: پژوهش از اساسی‌ترین مؤلفه‌های و مقوله‌ها پیشرفت و توسعه در هر جامعه‌ای است.

وی با بیان اینکه توجه به این بخش زمینه خودکفایی در بخش‌های مختلف را فراهم می‌کند، ادامه داد: باید از پژوهش و پژوهشگران برای حل مشکلات و معضلات استفاده شود.

کارگرنیا همچنین با اشاره به ۲۶ آذر ماه روز حمل و نقل، تصریح کرد: این حوزه در چرخه اقتصادی نقش مهمی دارد.

وی با بیان اینکه رشت به عنوان یک کلانشهر از سوی هیئت دولت تصویب شده است، ادامه داد: رشت تنها عنوان کلانشهر را دارد اما در بخش‌های مختلف به ویژه حمل و نقل همچنان با مشکل مواجه هستیم.

رئیس شورای شهر رشت با اشاره به اینکه اقدام خاصی در این بخش انجام نشده است، افزود: هنوز نتوانسته ایم از ظرفیت‌های حمل و نقل ریلی داخل شهری برای شهر رشت استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه در حوزه حمل و نقل در در مقایسه با بسیاری از شهرها دارای عقب‌ماندگی هستیم، گفت: این وضعیت برای مردم رشت قابل پذیرش نیست و مشکلاتی را برای مردم و کاسبان ایجاد کرده است.

کد مطلب 5376709

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها