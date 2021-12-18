۱۱ مورد آتش سوزی طی ۲ روز در گلستان رخ داد

عبدالرحیم لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: متاسفانه در مدت ۳۶ ساعت گذشته ۱۱ مورد آتش سوزی در جنگل های گلستان گزارش شده که سه مورد آن گسترش یافته است.

وی افزود: منطقه بالا دست پارک آب سو در کلاله، مبارک آباد مینودشت و منطقه بالادست روستای قوچ چشمه در پارک ملی گلستان مناطقی است که آتش سوزی گسترده شده و حریق ادامه دارد.

مدیرکل منابع طبیعی گلستان تصریح کرد: در حال حاضر دو بالگرد در فرودگاه کلاله مستقر هستند و به محض آماده شدن شرایط برای اطفای حریق اقدام خواهند کرد ولی شرایط جوی و وزش باد که تا ظهر امروز ادامه دارد شرایط را سخت کرده است.

وی افزود: همه نیروها در حال آماده باش هستند، نیروهای کمکی هم از شهرستان هایی که حریق ندارند به منطقه اعزام شده اند و امیدواریم با کاهش وزش باد در بعدازظهر امروز آتش کنترل شود.

لطفی ادامه داد: آتش سوزی ها بیشتر برگ های خشک کف جنگل را شامل می شد و عامل آن دلایل انسانی است.

مدیر کل منابع طبیعی گلستان، با توجه به وزش زیاد باد حضور در جنگل ها را خطرناک اعلام کرد و از مردم خواست تا اطفای کامل حریق در جنگل ها حضور پیدا نکنند.

وی با بیان اینکه در فصل پاییز برگ های خشک و وزش باد در جنگل زیاد است، تصریح کرد: حضور مردم در جنگل ها باید کنترل شده باشد و از روشن کردن آتش جدا خودداری کنند تا شاهد این حوادث ناگوار نباشیم.