به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، فرشاد حیدری،رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری در آغاز مراسم شانزدهمین گردهمایی روسای موفق شعب بانک های کشور، گفت: این گردهمایی هر ساله توسط موسسه عالی آموزش بانکداری ایران با هدف قدردانی از عملکرد برجسته آنان در نظام بانکی و ایجاد بستر موثر برای ایجاد انگیزه تعامل انتقال تجربه ها و دستاوردهای روساء موفق شعب برگزار می شود.



حیدری افزود: این رویداد فرصتی ارزشمند برای طرح آخرین دیدگاه ها و تحولات در حوزه ارزیابی عملکرد و مدیریت شعب و بهره گیری از نظرات مقامات و مدیران بانک مرکزی و نظام بانکی کشور است و همانند سال های گذشته در راستای غنای آموزشی گردهمایی و استفاده از نظرات روسای محترم شعب برتر کشور در قالب نظرسنجی با توجه به اهمیت موضوع و طبق پیشنهاد کمیته علمی همایش عنوان «نقد و بررسی درجه بندی شعب بانک ها» برای شانزدهمین گردهمایی روسای موفق شعب بانک های کشور انتخاب شد.



وی در خصوص فرایند درجه بندی شعب بانک ها، عنوان کرد: درجه بندی شعب بانک ها ، فرآیندی نظام مند برای سنجش و ارزیابی چند جانبه عملکرد شعب بر پایه شاخص هایی نظیر منابع مصارف، خدمات تعداد، اسناد انضباط مالی و تحقق اهداف عملیاتی است و نتایج این ارزیابی می تواند مبنایی برای برنامه ریزی برای ارتقای عملکرد، شایسته گزینی، اعطای اختیارات، تخصیص عادلانه تر پاداش ها و مشوق های مدیریتی و بهبود انگیزه کارکنان به شمار آید.



حیدری افزود: امید است طرح این موضوع در گردهمایی امسال و تبادل تجربیات ارزشمند همکاران گرامی زمینه ساز ارتقای نظام ارزیابی عملکرد تقویت انگیزه های حرفه ای و بهبود مستمر فرآیندهای مدیریتی در نظام بانکی کشور شود.



وی در خصوص نتایج نظرسنجی به عمل آمده از 352 نفر از روسای موفق شعب بانک ها، گفت: مهمترین نکات به دست آمده از این نظرسنجی، ضرورت اطلاع رسانی کافی در خصوص درجه بندی، لحاظ کردن شرایط جغرفیایی به صورت موثر در درجه بندی و کمی سازی برخی امور کیفی شعب شبکه بانکی مانند رضایت مشتریان و انتقال دانش از نتایج مهم این نظرسنجی است.