به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی عصر پنجشنبه در یادداشتی در مورد دیدار با رئیس جمهور نوشت: امروز به همراه نمایندگان استان‌های بوشهر، فارس و کهگیلویه و بویراحمد و نیز استانداران این سه استان مهمان رئیس محترم جمهوری بودیم. برای این جلسه ناچار شدم برنامه‌های خود در دشتستان را نیمه‌کاره رها کنم و به تهران بیایم.

وی اضافه کرد: در صحبت چند دقیقه‌ای خود پس از ابلاغ سلام مردم استان بوشهر و گلایه از عدم حضور رئیس‌جمهور در دشتستان در سفر استانی، به چند نکته در حوزه مسائل ملی و استانی اشاره کردم.

رضایی از مسائل مطرح‌شده به اهمیت یکپارچگی در نظام تصمیم‌گیری و قاطعیت در اجرا در قوه مجریه، لزوم عمل‌گرایی در روابط خارجی و باز کردن درهای صادرات بویژه صادرات به کشورهای همسایه در راستای خنثی‌سازی تحریم‌ها و ضرورت تحقق عملی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در سطوح مختلف دولت و توجه به سرفصل‌های هفت‌گانه بیانیه اشاره کرد.

وی تاکید بر حل مشکل بی‌آبی استان بوشهر، اجرای مصوبات سفر و اتمام پروژه‌های بزرگ استان در حوزه آب از جمله سدهای دالکی و خائیز و نیز پروژه‌های آبشیرین‌کن دشتستان و طرح‌های آبخیزداری را از دیگر موضوعات مطرح‌شده عنوان کرد.

نماینده دشتستان با تاکید لزوم ابلاغ و اجرای دو قول مهم رئیس‌جمهور در سفر اخیر درباره اجرای پروژه‌های جاده نمازگاه - ارم- بوشکان و سد دهرود، اجرای پروژه‌های احداث سدهای عنبری و تنگ‌خون، تکمیل پروژه‌های بزرگراهی در استان بوشهر و شهرستان دشتستان، رسیدگی ویژه به مناطق محروم ارم و بوشکان و اتمام پروژه مهم و حیاتی بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان و رفع کمبودهای درمانی دشتستان تاکید کرد.

وی ادامه داد: خطاب به رئیس‌جمهور عرض کردم که استان بوشهر علیرغم دارا بودن انبوهی از ظرفیت‌ها اما به‌واسطه اینکه مردمان نجیبی دارد و نیز فقط چهار نماینده در مجلس دارد، در مقاطع مختلف نتوانسته به درستی از حق خود دفاع کند و در بسیاری اوقات از جمله در برنامه ششم توسعه حق مردم ضایع شده است. از آقای رئیسی درخواست کردم که در این مسئله کمک کنند و جلوی این روند را بگیرند.

رضایی گفت: آقای رئیسی ضمن تاکید بر اجرای مصوبات سفر بر بومی گزینی و انجام مسئولیت اجتماعی وزارت نفت تاکید کرد. نکته دقیق و امیدوارکننده‌ای که ایشان اشاره کردند توسعه نامتوازن مناطق مختلف کشور بود که برخی در گذشته بخاطر قدرت چانه‌زنی در مرکز موفق به انتقال همه امکانات به شهر یا شهرستان‌های خود شده‌اند و دیگران بی‌بهره مانده‌اند.

وی افزود: از حاشیه‌های این جلسه هم درخواست یکی از استان‌ها برای اتصال به دریا بود که با واکنش قاطع نمایندگان استان و استاندار بوشهر مواجه شد. بنده هم عرض کردم استان بوشهر زمینی برای اتصال ایشان به دریا ندارد و این آرزوها در استان بوشهر تعبیر نخواهد شد.

رضایی بیان کرد: پس از اتمام جلسه نیز نکاتی را درباره مشکلات استان و دشتستان به آقای رئیسی عرض کردم.

وی ادامه داد: اصل ارتباط مستقیم رئیس‌جمهور با نمایندگان و شنیدن مشکلات شهرستان‌های مختلف حقیقتاً ارزشمند و کم‌سابقه است، ان‌شاءالله این جلسات و ارتباطات منجر به نتیجه به نفع مردم عزیزمان شود.