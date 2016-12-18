به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان، علیرضا رئیسی در بازدید از مرکز خدمات جامع سلامت کلمه، با توجه به تخریبی بودن و نداشتن فضای کافی این مرکز، ساخت مرکز خدمات جامع سلامت جدید با اعتبار اولیه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال را مصوب کرد.

این مقام مسئول در ادامه بازدیدهای خود از پایگاه‌های اورژانس بخش ارم و بوشکان بازدید کرد و یک دستگاه آمبولانس نیز برای مرکز خدمات جامع سلامت دهرود اختصاص داد و گفت: باید آمبولانس اورژانس‌های جاده‌ای بوشکان و کلمه به تجهیزات ICU مجهز شود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: باید با توجه به محورهای صعب‌العبور تنگ ارم یک دستگاه آمبولانس مجهز به Icu جایگزین آمبولانس کنونی این بخش شود.

رئیسی در این بازدیدها دستور نصب دستگاه مانیتورینگ قلبی برای مرکز کلمه را صادر کرد و اظهار کرد: تجهیزات سطح ۲ در مراکز بخش ارم و بوشکان استقرار و ارتقا یابند.

وی در این بازدیدها دستور ساخت پانسیون پزشکان مراکز کلمه، بوشکان و تنگ ارم را صادر کرد و تصریح کرد: با توجه به ساخت مرکز خدمات جامع سلامت جدید تنگ ارم، مسئولین شهرستانی دیوارکشی و محوطه‌سازی این مرکز و مقدمات افتتاح و راه‌اندازی آن را و همچنین مرکز دندانپزشکی تنگ ارم تا دهه مبارک فجر را در دستور کار خود قرار دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بازدیدها همچنین تصویب شد که زمین اهدایی که توسط بخشدار و شورای شهر بوشکان برای احداث پایگاه سلامت، هر چه زودتر ساخت آن با اعتبارات لازم شروع شود.

گفتنی است در این بازدید معاونین بهداشتی، توسعه و مدیریت منابع، غذا و دارو، مدیر حراست و امور مالی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، رییس و معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان دشتستان و همچنین بخشداران بخش ارم و بوشکان نیز حضور داشتند.