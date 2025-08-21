ابراهیم رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به همراه اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با رئیس جمهور دیدار کردیم و در حاشیه این دیدار برخی از مسائل استان را با رئیس جمهور مطرح کردم.

وی افزود: پس از جلسه به سراغ رئیس‌جمهور رفتم و در مورد سد دالکی با ایشان گفتگو کردم، اهمیت پروژه را توضیح دادم و از کوتاهی وزارت نیرو و سازمان برنامه که منجر به توقف بخش‌هایی از فعالیت کارگاه پروژه شده گلایه کردم.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: رئیس جمهور درخواست نامه برای پیگیری داد، بلافاصله نامه‌ای را که از قبل تهیه کرده بودم تقدیم و تاکید کردم که این پروژه برای شهرستان دشتستان اهمیت زیادی دارد و مطالبه عموم مردم است لذا ضرورت دارد که به صورت ویژه مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی ادامه داد: از آقای پزشکیان درخواست کردم که وقتی را برای جلسه با مجمع نمایندگان استان بگذارند تا مسائل استان را مطرح و پیگیری کنیم، قبول کردند و به دفتر دستور دادند.

رضایی افزود: در هنگام صحبت با رئیس جمهور یکی از اعضای اصلاح‌طلب کمیسیون امنیت ملی به شوخی به آقای پزشکیان گفت که فلانی منتقد شما است، آقای پزشکیان گفت که کار خوبی می‌کند که نقد می‌کند و رو به بنده گفتند: «به نقدتان ادامه دهید من نقدهایتان را می‌خوانم و استفاده می کنم».