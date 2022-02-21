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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۸:۳۳

فرماندار دشتستان:

مصوبات سفر رئیس جمهور در شهرستان دشتستان محقق شود

مصوبات سفر رئیس جمهور در شهرستان دشتستان محقق شود

بوشهر- فرماندار دشتستان بر لزوم تحقق مصوبات سفر رئیس جمهور در شهرستان دشتستان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق بوستانی به منظور پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهور در شهرستان دشتستان با سید محمد حسینی معاون پارلمانی ریاست جمهوری دیدار کرد.

سرپرست فرمانداری دشتستان در این نشست اظهار داشت: توجه ویژه به توسعه و پیشرفت شهرستان و بالفعل نمودن ظرفیت‌های عظیم این منطقه در جهت تولید و اشتغال زایی به خصوص در حوزه کشاورزی و صنایع و معادن ضروری است.

معاون رئیس جمهور نیز ضمن تبریک انتصاب صادق بوستانی به عنوان جوان‌ترین فرماندار کشور، انتصاب جوانان در مسئولیت‌ها را مصداق بیانیه گام دوم انقلاب و تحقق جوان‌گرایی دولت سیزدهم بیان کرد و بر تقویت جایگاه و حضور جوانان در عرصه‌های مختلف مدیریتی کشور تاکید کرد.

معاون رئیس جمهور در این دیدار با اشاره به اینکه نگاه دولت مبتنی بر توزیع عادلانه ثروت و محرومیت زدایی در سطح کشور هست به مطالبات به حق مردم دشتستان و پیگیری جدی تحقق مصوبات سفر ریاست جمهوری اشاره کرد.

فرماندار دشتستان از معاون پارلمانی رئیس جمهور جهت سفر به استان بوشهر و شهرستان دشتستان دعوت کرد که مقرر شد مقدمات این سفر بزودی انجام شود.

کد مطلب 5430035

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