به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد ستوده عصر یکشنبه با همراهی فرماندار شهرستان دشتستان، تعدادی از مدیران ستادی و مدیران دستگاه های اجرایی استان از پروژه‌ های عمرانی و گردشگری شهرستان دشتستان بازدید کرد و در جریان روند پیشرفت فیزیکی پروژه ها قرار گرفت.

معاون عمرانی استاندار بوشهر از روستاهای هدف طرح Bushehr Tourism ۲۰۲۲ همچون تنگ زرد، شاهیجان، رود فاریاب و خیرک بازدید کرد و ضمن افتتاح مرکز IT دانش آموزی روستای رود فاریاب با توضیحات اعضای شورا و دهیاران روستاها در جریان روند اجرای پروژه های گردشگری و عمرانی روستاهای مذکور قرار گرفت.

ستوده معاون عمرانی استاندار بوشهر همچنین از پروژه‌ های شهرداری های بوشکان، کلمه و تنگ ارم، راه ارتباطی دهرود - تنگ ارم، مرکز جامع سلامت تنگ‌ارم بازدید و دستورات لازم برای رفع مشکلات و تسریع در تکمیل پروژه ها را صادر کرد.

ستوده در ادامه از پروژه‌ های گردشگری بخش آبپخش نیز بازدید کرد و آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه‌ ها را بررسی کرد.

دیدار با عشایر شهرستان دشتستان و بررسی پروژه‌ های در دست اجرای عشایر این شهرستان نیز از دیگر برنامه های معاون عمرانی استاندار بوشهر و هیات همراه در سفر به شهرستان دشتستان بود.

معاون عمرانی استاندار بوشهر برنامه های لازم برای رفع مشکلات عشایر در حوزه های مختلف را به مدیران مرتبط یاداوری کرد.

معاون عمرانی استاندار ضمن تشکر از نگاه ویژه استاندار بوشهر به حوزه عمرانی استان خاطرنشان کرد: با تلاش و چانه زنی هایی که استاندار برای جذب اعتبارات عمرانی در سطح ملی به ویژه در جریان سفر آتی رئیس جمهور و هیات دولت به استان بوشهر، وظیفه تک تک مدیران را در مقابل مردم صد چندان سنگین تر می کند، لذا با سیاست مدیریت ارشد استان بستر فعالیت بخش خصوصی در پروژه های عمرانی و گردشگری استان کاملا مهیاست.

در این سفر مقرر شد، بعضی از مدیران دستگاه های اجرایی با سفر به بخش های ارم و بوشکان، با مردم دیدار کرده و ضمن بررسی مشکلات موجود نسبت به مرتفع کردن مشکلات مردمی اقدام کنند.