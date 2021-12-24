بهره مندی گلستان از ۱۰۰۰ اثر ملی

احمد تجری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ثبت آثار تاریخی، اظهارکرد: آثار ثبت شده ملی استان تا ابتدای سال ۹۹ تعداد ۸۵۰ اثر بود که با همت مجموعه همکاران بعد از این تاریخ ۱۵۰ اثر دیگر یا ثبت شده یا در نوبت ثبت قرار دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان افزود: به علت تعدد پرونده‌های استان، در سیزدهم دی ماه، گلستان میزبان شورای ثبت کشور خواهد بود تا در استان این پرونده‌ها ویژه بررسی شوند.

وی با بیان اینکه با این اتفاق، گلستان بیش از هزار اثر ثبت شده خواهد داشت، گفت: ثبت آثار سبب حفظ و حراست بیشتر آنها شده و زمینه معرفی این آثار را فراهم خواهد کرد.