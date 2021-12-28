آمریکا و روسیه درباره اوکراین گفتگو می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه به نقل از کاخ سفید گزارش داد که آمریکا و روسیه در ۱۰ ژانویه (۲۰ دی) درباره کنترل تسلیحات و وضعیت اوکراین گفتگو خواهند کرد.

همچنین خبرگزاری رویترز نیز به نقل از سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گزارش داد که انتظار می‌رود نشست روسیه و ناتو نیز در ۱۲ ژانویه (۲۲ دی) برگزار شود.

وزارت خارجه روسیه در ۱۷ دسامبر (۲۶ آذر) مفاد پیشنهادات تضمین‌های امنیتی مسکو را که به آمریکا و ناتو ارائه کرده بود، منتشر کرد و «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر خارجه روسیه نیز پس از آن گفته بود که غربی‌ها هر چه سریع‌تر در باره این پیشنهادات پاسخ دهند چرا که وضعیت به شدت بحرانی است.

پیشنهادات مذکور شامل دادن تضمین‌های امنیتی از جانب دو طرف است که در این باره روسیه مسائلی از جمله گسترش ناتو به شرق اروپا و عضویت کشورهایی که از اقمار شوروی سابق بودند، از جمله اوکراین و گرجستان را به صراحت مطرح و جزو خطوط قرمز کرملین برشمرده است.

«الکساندر گروشکو» معاون وزیر خارجه روسیه در رابطه با نشست شورای روسیه و ناتو و با اشاره به این مسئله که بهتر است که فرماندهان ارشد نظامی در این نشست شرکت کنند، گفت مسکو در حال بررسی مواردی چون زمان، قالب و ترکیب هیئت این کشور است.

همه اینها در حالی است که «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه روز یکشنبه اعلام کرد که چنانچه غربی‌ها پیشنهادات مسکو را نپذیرند، گزینه‌های متفاوتی پیش روی کرملین نسبت به گسترش ناتو به سمت شرق وجود دارد و این مسئله به پیشنهادات ارائه شده توسط کارشناسان نظامی روسیه بستگی دارد.

پوتین در این باره گفت: پاسخ روسیه می‌تواند بسیار متفاوت باشد و بستگی به پیشنهاداتی دارد که متخصصان نظامی مان به من ارائه خواهند داد.

اتحادیه اروپا و آمریکا، روسیه را به تجمع نیروها در مرز با اوکراین متهم کرده اند و همراه با کی یف ادعا می‌کنند که مسکو مشغول آماده شدن برای تهاجم است. روسیه اما می‌گوید که این حق را دارد که نظامیانش را در داخل خاک خود، به هر کجا که می‌خواهد جابجا کند.

روابط روسیه و اوکراین پس از کودتای سال ۲۰۱۴ در کی یف و پس از آن الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه تنش آلود شد و در چند وقت اخیر نیز این تنش‌ها به اوج خود رسیده است.