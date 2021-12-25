مسکو همچنان منتظر پاسخ غرب درباره پیشنهادات روسیه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرد که روسیه مایل است هر چه سریعتر پاسخی در مورد پیشنهادات تضمین های امنیتی که به آمریکا و ناتو ارائه کرده است، دریافت کند و ضرب الاجلی در این باره وجود ندارد.

پیشتر نیز «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر خارجه روسیه پس از این که وزارت خارجه این کشور مفاد پیشنهادات مسکو به واشنگتن و ناتو را منتشر کرد، گفته بود که غربی ها هر چه سریعتر در این باره پاسخ دهند چرا که وضعیت به شدت بحرانی است.

درخواست از ناتو برای عدم گسترش به سمت شرق و عدم استقرار تسلیحات تهاجمی در کشورهای همسایه روسیه مانند اوکراین و گرجستان، از جمله خطوط قرمزی است که مسکو برای غرب در پیشنهادات امنیتی خود مطرح کرده است.

منابع آمریکایی در این باره گفته اند که مذاکرات امنیتی بین روسیه و ایالات متحده قرار است در اوایل سال ۲۰۲۲ انجام شود.

«ینس استولتنبرگ» دبیرکل ناتو نیز در این باره گفت که ناتو در اوایل سال آینده به دنبال گفتگوهای «معنادار» با مسکو خواهد بود و وی قصد دارد نشست جدید شورای ناتو-روسیه را در اسرع وقت در سال ۲۰۲۲ برگزار کند.