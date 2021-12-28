روسیه: آماده فروش سامانه موشکی چند لایه هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «والریا رشتنیکوا» (Valeriya Reshetnikova) سخنگوی بخش خدمات فدرال روسیه در حوزه همکاری های فنی-نظامی می گوید شماری از کشورهای خارجی متقاضی برخورداری از سامانه موشکی چند لایه ای روسیه هستند.

وی در این باره افزود: در حال حاضر، شماری از کشورها به سیستم دفاع هوایی چند لایه تمایل نشان می دهند و روسیه آمادگی تجهیز آنها به این سامانه را دارد. طبق نظر کارشناسان جهانی، پیشنهاد ما یکی از جامع ترین پیشنهادات (در بازار تسلیحاتی) است.

سامانه موشکی چند لایه گروهی از سامانه های موشکی پدافند هوایی دوربرد، میان برد و کوتاه برد را شامل می شود که کنترل آنها در یک شبکه واحد انجام می شود.

روسیه هم اکنون هم به رغم مخالفت آمریکا، سامانه موشکی اس-۴۰۰ خود را به هند و ترکیه فروخته است حال آنکه می گوید به محض رفع نیاز داخلی، آمادگی فروش اس-۵۰۰ را به کشورهایی نظیر چین و هند دارد.