چین و هند می توانند مالکان آتی اس-۵۰۰ باشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، آژانس همکاری های نظامی روسیه می گوید احتمال اینکه در آینده سامانه پدافندی پیشرفته اس-۵۰۰ به چین و هند فروخته شود؛ وجود دارد.

این موضوع در حالی مطرح می شود که روز گذشته، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که نخستین سامانه های اس-۵۰۰ به زودی تحویل ارتش این کشور می شود و اکنون، آژانس همکاری های نظامی روسیه می گوید وقتی نیاز داخلی ارتش رفع شود؛ این سامانه به سایر کشورها صادر خواهد شد.

به گفته مدیریت آژانس همکاری های نظامی روسیه، همه شرکای قدیمی و همچنین کشورهایی که از روابط متقابل قابل پیش بینی با مسکو برخوردارند؛ از جمله چین و هند، می توانند صاحبان آتی این سامانه پیشرفته باشند که برای رهگیری موشک های بالستیک قاره پیما و موشک های کروز فراصوت طراحی شده و تا شعاع ۶۰۰ کیلومتر را پوشش می دهد.

پیش بینی فروش اس-۵۰۰ به چین و هند، درحالی است که فروش اس-۴۰۰ روسی به ترکیه به یکی از جنجالی ترین موارد اختلاف آنکارا-واشنگتن تبدیل شده است. آمریکا مدعی است این اقدام به تضعیف دیوار دفاعی ناتو منجر می شود.

هند هم در سال ۲۰۱۸ قراردادی ۵.۵ میلیارد دلاری با روسیه جهت خرید پنج سامانه موشکی اس-۴۰۰ امضا کرد که گفته می شود این اقدام در جهت دفاع هند در برابر پاکستان و چین صورت گرفته است.

امضای قرارداد مذکور، در عین حال باعث ایجاد اصطکاک با آمریکا شده است، چرا که طبق قانون تصویب شده در سال ۲۰۱۷، هر کشوری که با بخش‌های دفاعی و اطلاعاتی روسیه داد و ستد داشته باشد، ممکن است با تحریم‌ها مواجه شود.