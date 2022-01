چهار دستگاه کاربردی برای تشخیص و درمان سرطان ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، دکتر محمد عبدالاحد دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران و عضو هیأت علمی وابسته دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره این دستگاه‌ها گفت: مد لنف نود دستگاه (CDP) که قبلاً برای مد تشخیص مارجین‌های سرطانی ساخته شده و مجوزهای بالینی را دریافت کرده بود، به تازگی ساخته شده است. این دستگاه برای شناسایی مارجین‌های آلوده به سرطان و غدد لنفاوی درگیر سرطان به‌منظور تشخیص سرطان در نواحی پاک‌سازی شده و بعد از خارج‌سازی تومور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی افزود: این دستگاه که مجوز وزارت بهداشت را هم دریافت کرده است، برای پاک‌سازی بهتر نواحی داخلی بدن بعد از خارج شدن تومور کاربرد دارد. این دستگاه اکسسوری تشخیص نود لنفاوی درگیر را هم همراه خود دارد که بر اساس متابولیسم سلول‌های سرطانی کار می‌کند.

عبدالاحد درباره مشخصات و کاربردهای دستگاه دوم گفت: دستگاه (ITDP) به روش الکتریکی به عنوان ابزاری کمکی برای رادیولوژیست جهت افتراق توده‌های BI-RADS۳ و BI-RADS۴ که از نظر تشخیصی از اهمیت زیادی برخوردار است، طراحی و تولید شده است.

وی افزود: این دستگاه پروب تشخیص تومور است و به رادیولوژیست کمک می‌کند تا دریابد توده‌ای که در پستان بیمار است در چه وضعیتی بوده و میزان ریسک آن برای بیمار چه میزان است. یعنی به رادیولوژیست در تشخیص اینکه توده نیاز به بیوپسی دارد یا نه، کمک می‌کند.

عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشکدگان فنی دانشگاه تهران درباره چگونگی کار این دستگاه، اظهار کرد: در این روش یک سوزن اکتیو الکتریکی در کنار دستگاه سونوگرافی قرار داده می‌شود و این سوزن در تماس با سطح پوست، سیگنال‌های لازم را جمع‌آوری کرده و رادیولوژیست با استفاده از این داده‌ها می‌تواند درباره میزان خطر تومور توده تصمیم‌گیری بهتری انجام بدهد. این اطلاعات به متخصص رادیولوژی کمک می‌کند زمانی که برای انجام بیوپسی تردید دارد، بهترین تصمیم را اتخاذ کند.

عبدالاحد افزود: با این فناوری می‌توان خیلی سریع متوجه شروع فرآیند بدخیمی در تومور شد و در واقع این دستگاه به رادیولوژیست کمک می‌کند تا هر توده‌ای که نیاز به جراحی دارد را تشخیص دهد و مراتب را به جراح اعلام کند.

عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران درباره دستگاه BROSS که به روش الکتروشیمی جهت پیش‌آگهی در مورد وجود نوتروفیل‌های LDN در افراد دارای توده واضح پستان تنها به کمک یک سی سی خون کاربرد دارد، نیز این‌گونه توضیح داد: عملکرد این دستگاه به این صورت است که درباره فردی که توده‌ای در ناحیه پستان دارد و برای معاینه و رادیولوژی مراجعه می‌کند، یک هشدار درباره بدخیمی توده به تیم تشخیصی و درمانی او می‌دهیم. در این روش میزان گونه‌های اکسیژن فعال در خون بررسی می‌شود که برای هشدار درباره سرطان سینه مورد استفاده قرار می‌گیرد.



عضو هیأت علمی دانشکده برق و کامپیوتر دانشکدگان فنی دانشگاه تهران، در معرفی دستگاه چهارم (PECT) و کاربردهای آن اظهار کرد: این دستگاه، یک دستگاه درمان مکمل الکترواستاتیک توده‌های بدخیم است.

وی با تشریح رشد و تقسیم سلول‌های سرطانی گفت: این دستگاه دارای یک پچ بوده که روی بدن بیمار قرار می‌گیرد و به دلیل بار الکترواستاتیک بسیار زیادی که دارد در رشد و تقسیم سلول‌های سرطانی اختلال ایجاد می‌کند؛ در نتیجه توده، آنزیم کمتری ترشح می‌کند، رشد آن کاهش پیدا می‌کند، در نهایت در مرحله اول با تسلیم به بیمار کمک می‌کند و در مراحل بعدی می‌تواند در درمان، کمک کار تیم درمان باشد.

دانشیار دانشکدگان فنی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: از دیگر کاربردهای این دستگاه آن است که داروهایی که بار الکترواستاتیک بالایی دارند، با کمک این دستگاه می‌توانند به سمت تومور سرطانی حرکت کرده و به شکلی هدفمند به سلول‌های سرطانی برسند. بنابراین با کمک این فناوری و با استفاده از این دستگاه، آنکولوژیست می‌تواند حجم زیادی از دارو را وارد سلول سرطانی کند.



تکنولوژی ساخت این دستگاه‌ها کاملاً بومی بوده و توسط دکتر محمد عبدالاحد، برنده جایزه مصطفی (ص) و همکارانش در پژوهشکده الکترونیک سرطان مشترک دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران با حمایت شرکت نانوحسگرسازان سلامت آریا ابداع شده‌اند.

مقالات علمی و پتنت‌های مرتبط با این دستگاه‌ها در مجلات بین‌المللی معتبر از جمله Cancer Medicine،Biosensors&Bioelectronics، International journal of surgery و Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis و Biosensors&Bioelectronics به چاپ رسیده و دارای گواهی ثبت اختراع آمریکا به شماره US۲۰۲۱۰۰۰۱۱۱۸A۱ هستند.