به گزارش خبرنگار مهر، بنیامین شکوه‌فر عصر دوشنبه در مراسم معارفه مدیرکل جدید ورزش و جوانان استان فارس، سوابق حیدر صفرپور در حوزه مدیریت تربیت بدنی علوم پزشکی و هیئت پزشکی ورزشی فارس را در این انتخاب بسیار تاثیرگذار دانست و گفت: سابقه مدیریتی مدیر جدید نشان می‌دهد که ورزش را خوب می‌شناسد و در برگزاری رویدادها و استفاده از ظرفیت‌ها برای بسط ورزش موفق عمل کرده است.

وی با بیان اینکه انتظار از مدیر جدید ادامه مسیر مبتنی بر تقویت ظرفیت‌های استان است، گفت: فارس همواره نشان داده که ظرفیت تبدیل به قطب ورزشی را دارد و دست یابی به این مهم نیاز به کار و تلاش دارد. معاون وزیر ورزش وجوانان گفت: انتظار دولتی که با شعار انقلابی و عدالت محوری سرکار آمده، از مدیران منصوبه این است که به نقاط محروم و کم برخوردار توجه بیشتری را داشته باشد و عدالت را در انجام فعالیت‌ها و توزیع امکانات و توجه به ظرفیت‌ها لحاظ کنند.

او با بیان اینکه اغلب استعدادهای ورزشی و قهرمانان رشته‌های ورزشی از مناطق محروم سر بر آورده‌اند، تاکید کرد که عطف توجه به نقاط محروم و کم برخوردار منجر به شناسایی و معرفی استعدادهای بیشتر خواهد شد.

معاون وزیر ورزش و جوانان تصریح کرد: امروز استانی در عرصه ورزش موفق است که تمام ظرفیت‌های خود را در حوزه‌های مختلف به میدان بیاورد.

شکوه فر تاکید کرد: مطالبه اصلی خانواده ورزش از مسئولان استان فارس توجه بیشتر به این حوزه و حمایت کامل برای رشد و اعتلای ورزش فارس متناسب به جایگاه این استان است.