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۲۰ دی ۱۴۰۰، ۱۸:۳۰

معاون وزیر ورزش و جوانان:

مدیر انتخابی برای ورزش و جوانان فارس از بهترین انتخاب‌ها بوده است

مدیر انتخابی برای ورزش و جوانان فارس از بهترین انتخاب‌ها بوده است

شیراز – معاون وزیر ورزش و جوانان گفت: مدیر انتخابی برای ورزش و جوانان فارس از بهترین انتخاب‌ها بوده که با توجه به سابقه مدیریتی او، باید منتظر اثر وضعی در حوزه تحت مدیریتش باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، بنیامین شکوه‌فر عصر دوشنبه در مراسم معارفه مدیرکل جدید ورزش و جوانان استان فارس، سوابق حیدر صفرپور در حوزه مدیریت تربیت بدنی علوم پزشکی و هیئت پزشکی ورزشی فارس را در این انتخاب بسیار تاثیرگذار دانست و گفت: سابقه مدیریتی مدیر جدید نشان می‌دهد که ورزش را خوب می‌شناسد و در برگزاری رویدادها و استفاده از ظرفیت‌ها برای بسط ورزش موفق عمل کرده است.

وی با بیان اینکه انتظار از مدیر جدید ادامه مسیر مبتنی بر تقویت ظرفیت‌های استان است، گفت: فارس همواره نشان داده که ظرفیت تبدیل به قطب ورزشی را دارد و دست یابی به این مهم نیاز به کار و تلاش دارد. معاون وزیر ورزش وجوانان گفت: انتظار دولتی که با شعار انقلابی و عدالت محوری سرکار آمده، از مدیران منصوبه این است که به نقاط محروم و کم برخوردار توجه بیشتری را داشته باشد و عدالت را در انجام فعالیت‌ها و توزیع امکانات و توجه به ظرفیت‌ها لحاظ کنند.

او با بیان اینکه اغلب استعدادهای ورزشی و قهرمانان رشته‌های ورزشی از مناطق محروم سر بر آورده‌اند، تاکید کرد که عطف توجه به نقاط محروم و کم برخوردار منجر به شناسایی و معرفی استعدادهای بیشتر خواهد شد.

معاون وزیر ورزش و جوانان تصریح کرد: امروز استانی در عرصه ورزش موفق است که تمام ظرفیت‌های خود را در حوزه‌های مختلف به میدان بیاورد.

شکوه فر تاکید کرد: مطالبه اصلی خانواده ورزش از مسئولان استان فارس توجه بیشتر به این حوزه و حمایت کامل برای رشد و اعتلای ورزش فارس متناسب به جایگاه این استان است.

کد مطلب 5396743

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