شرایط پس از زلزله در جزیره خارگ پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، صالح رحیمی یکشنبه شب در جلسه مدیریت بحران بخش ویژه خارگ با دستور آماده باش به همه دستگاه‌ها، نهادها و شرکت‌های مستقر در جزیره، با اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه به زلزله روزهای اخیر در جزیره خارگ، در اسرع وقت با حضور میدانی در این جزیره، تمامی اکیپ‌های امدادی را در حالت آماده به عملیات قرار دادیم.

فرماندار شهرستان بوشهر افزود: در حال حاضر تمام ظرفیت‌های موجود در جزیره و شهرستان در آماده باش کامل هستند و خوشبختانه خسارت جانی نداشته‌ایم و خسارت‌های مالی نیز به میزان قابل توجهی گزارش نشده است و از حیث تأسیسات نفتی نیز مورد خاصی نداشته‌ایم.

وی افزود: با در نظرگیری شرایط اضطرار، اکیپ‌های عملیاتی جهت اسکان شهروندان، امدادرسانی، هواپیماها و شناورها، تأمین آذوقه و … مشغول فعالیت هستند و به لطف خداوند متعال امید داریم تا با مدیریت بحران مناسب، شرایط عادی و پایدار در جامعه برقرار شود.

آمادگی کامل دستگاه‌ها

بخشدار ویژه خارگ در این نشست از آمادگی کامل دستگاه‌ها و بکارگیری حداکثری تمام ظرفیت‌ها و منابع در خدمت رسانی به مردم و مقابله با بحران احتمالی خبر داد.

محمدرضا دشتی زاده با اعلام این خبر اذعان کرد: با توجه به زمین لرزه‌های اخیر در جزیره خارگ، خوشبختانه خسارت جانی نداشته‌ایم و ابنیه و تأسیسات و ساختمان‌های مسکونی نیز تاکنون دچار خسارات کلان نشده‌اند و به میزان کمی آسیب دیده‌اند.

رئیس ستاد مقابله با بحران شهر خارگ افزود: هم اکنون با محوریت مدیریت و پیشگیری، ضمن آماده باش کامل به دستگاه‌ها، با حضور میدانی فرماندار محترم شهرستان بوشهر در جزیره خارگ و برگزاری جلسه مدیریت بحران و همچنین استقرار اکیپ هلال احمر در جزیره، ضمن پایداری زیرساخت‌های آب، برق و مخابرات تمامی ظرفیت‌ها در مقابله با بحران به کار گرفته شده‌اند.

وی گفت: در حال حاضر سرویس‌های پرواز و کشتی نیز برای شرایط اضطراری در آماده باش هستند و تمهیدات لازم برای تأمین آذوقه نیز اندیشیده شده و به کار گرفته شده‌اند.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: در حال حاضر تمام ظرفیت‌ها و منابع انسانی و خودرویی اعم از آمبولانس‌ها، خودروهای آتش نشانی، ماشین آلات سنگین و … شرکت‌های نفتی، مراکز درمانی، نهادهای نظامی و سایر دستگاه‌ها در آماده آباش کامل و آماده به عملیات هستند.

دشتی زاده با تشریح وضعیت جوی نیز اذعان داشت: خوشبختانه طبق نقشه‌های هواشناسی طی روزهای آتی پایداری نسبی را از حیث آب و هوا داریم و بارندگی اختلالی را در روند امدادرسانی ایجاد نخواهد کرد.

وی گفت: ضمن آرزوی سلامتی برای همه شهروندان گرامی و دعوت همه به حفظ آرامش، این اطمینان خاطر را داریم تا به حول قوه الهی این بحران را پشت سر بگذاریم.