دریافت 5 MB کد مطلب 5401700 https://mehrnews.com/xWVMN ۲۷ دی ۱۴۰۰، ۱۰:۴۰ کد مطلب 5401700 فیلم جامعه فیلم جامعه ۲۷ دی ۱۴۰۰، ۱۰:۴۰ الزام به حضور دانش آموزان و معلمان در مدارس توضیحات وزیر آموزش و پرورش در خصوص بازگشایی مدارس را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط افت تحصیلی دانش آموزان در دوران کرونا/ آسیب جدی نظام آموزشی درخواست داریم تا از تعطیل کردن مدارس جلوگیری شود ادامه انتصاب ها در آموزش و پرورش/مدیرانی که رفتند چه گفتند باز هم لو رفتن سوالات امتحان نهایی و چالشهای جدید مسئولان/ باید انگیزه را از متقلبان گرفت دست پس و پیش برای بازگشایی مدارس/ چرا صدای قاطعی برای برچیدن سیطره آموزش مجازی نیست تا پایان سال ۱۴۰۰ تمامی معلمان، «رتبهبندی» میشوند برچسبها مدارس بازگشایی مدارس تست کرونا دانش آموزان معلمان وزیر آموزش و پرورش
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