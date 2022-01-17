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کد مطلب 5401700
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۲۷ دی ۱۴۰۰، ۱۰:۴۰

الزام به حضور دانش آموزان و معلمان در مدارس

الزام به حضور دانش آموزان و معلمان در مدارس

توضیحات وزیر آموزش و پرورش در خصوص بازگشایی مدارس را مشاهده می‌کنید.

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    نظرات

    • کریم IR ۱۳:۲۱ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
      3 0
      پاسخ
      سیاست یک بام و دو هوای مسئولان. کرونای اومیکرون با آموزش حضوری چگونه است ؟ یا این آقایان دروغ میگند اصلا کرونایی وجود نداره یا کلا می خوان مردم را بکشند و راحت بشند.
    • کریم IR ۱۳:۲۱ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
      3 0
      پاسخ
      سیاست یک بام و دو هوای مسئولان. کرونای اومیکرون با آموزش حضوری چگونه است ؟ یا این آقایان دروغ میگند اصلا کرونایی وجود نداره یا کلا می خوان مردم را بکشند و راحت بشند.

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