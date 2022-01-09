افت تحصیلی دانش آموزان در دوران کرونا/ آسیب جدی نظام آموزشی

به گزارش خبرگزاری مهر، رضوان حکیمزاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، با حضور در شبکه خبر اظهار داشت: به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی آموزش حضوری، آموزشها در نظامهای آموزشی سراسر جهان و نیز کشور ما، از بستر فضای مجازی پیگیری شد و برای تعدادی از دانش آموزانی که به فضای مجازی دسترسی نداشتند، تدابیری اندیشیده شد تا از بسترهای دیگر آموزش ادامه یابد.
وی با اشاره به انجام پایشی در زمینه نحوه و میزان یادگیری دانشآموزان در مقایسه با آموزش حضوری، افزود: با بررسیها و تحقیقات به عمل آمده مشخص شد که دانش آموزان، خصوصاً دانش آموزان دوره اول ابتدایی نسبت به ۲ سال قبل، دچار اُفت چشمگیری در یادگیری و مهارتهای سواد پایه شدند.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: در دوره متوسطه شاهد افت پنهان هستیم. نتایج تحقیقات بهعمل آمده نشان میدهد، یادگیری واقعی دانشآموزان کمتر از آن چیزی است که در امتحانات کسب کردهاند.
حکیمزاده تأکید کرد: در مناطق روستایی و عشایری که مدارس به دلیل جمعیت کمتر باز بودند و آموزشها بهصورت حضوری بود در زمینه اُفت تحصیلی دچار چالش کمتری بودیم.
مهدی اسماعیلی رئیس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش مجلس نیز گفت: تعطیلی مدارس و تغییر شیوه نظام آموزشی از حضوری به غیرحضوری و مجازی اجبار بدون توجه به آمادگی ما انجام گرفته است.
وی افزود: در دو سال گذشته نظام آموزشی ما در زمینههای مختلف آموزشی، پرورشی و ورزش آسیب جدی دیده و از اهداف تعریف شده خود بازمانده است.
رئیس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش مجلس گفت: تمام اندیشمندان علم تعلیم و تربیت معتقدند که هیچ نظام آموزشی جای آموزش حقیقی و حضوری را نمیتواند، بگیرد.
اسماعیلی افزود: ستاد ملی مبارزه با کرونا دائماً موضوع کرونا را پایش میکند و اگر سلامت دانش آموزان در بازگشایی مدارس تهدید شود قطعاً در بازگشاییها تجدید نظر میشود.
بهنام بهراد عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش گفت: در شرایطی وارد بحران کرونا شدیم که معلم آمادگی لازم را برای تدریس در فضای مجازی نداشت، زیرساختها فراهم نبود، پلتفرم استاندارد نداشتیم و دانشآموزان به اینترنت دسترسی نداشتند که مجموعه این عوامل سبب افت تحصیلی دانشآموزان شد.
وی افزود: هر یکسال تعطیلی موجب کاهش ۶ درصدی تولید ناخالص داخلی کشورها در ۵۰ سال آینده خواهد شد.
نظر شما