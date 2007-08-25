تداوم ناپایداری های جوی در 24 ساعت آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد: بررسی نقشه های پیش یابی طی 24 ساعت آینده حاکی از تداوم ناپایداری ها به صورت پراکنده در نواحی جنوبی دریای خزر و همچنین حاشیه جنوبی رشته کوه زاگرس است.

همچنین، به دلیل تقویت سامانه کم فشارفصلی طی چند روز آینده در اکثر نقاط کشور، جوی نسبتا پایدار همراه با افزایش نسبی دما پیش بینی می شود.

بنابر اعلام سازمان هواشناسی کشور، طی همین مدت برخی نقاط واقع در شمال غرب کشور و همچنین حاشیه جنوبی رشته کوه زاگرس، در ساعات بعدازظهر چنین وضعیتی خواهد داشت.

بر اساس همین گزارش، آسمان تهران نیز در 24 ساعت آینده صاف تا کمی ابری در اوایل شب، با رشد ابر در ارتفاعات همراه خواهد بود.

حداقل دمای هوای تهران برای روز یکشنبه، 25 و حداکثر 35 درجه سانتی گراد پیش بینی می شود.