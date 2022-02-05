«گروفالو» به مرکز تولید تئاتر کانون پرورش فکری برگشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، نمایش زنده عروسکی «گروفالو» نوشته جولیا دونالدسون با بازنویسی بهرام جلالی‌پور و کارگردانی آرش شریف‌زاده از روز ۱۸ بهمن در مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان روی صحنه می‌رود.

نمایش «گروفالو» بر اساس کتابی با همین نام از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ویژه گروه سنی کودک و نوجوان تولید شده است.

هنرمندان بازیگر و بازی‌دهنده‌ عروسک در این نمایش امین‌رضا ملک‌محمودی، امیر افسر شیبانی، نگار تقوی‌راد، شروین حاجی‌آقاجانی، پرنیا سراج و مهدی بیابانی هستند.

از دیگر عوامل این نمایش می‌توان از آرش شریف‌زاده به عنوان طراح صحنه و دکور و طراح پوستر و بروشور، علیرضا حسین‌پور و فاطمه عباسی به عنوان طراح و سازنده عروسک، محمدرضا شاملو به عنوان طراح نور و ریحانه مطهری به عنوان طراح لباس نام برد.

همچنین دستیار کارگردان این نمایش علیرضا ملک‌محمودی است و آهنگسازی آن را فرید نوایی و ساخت تیزر و افکت را عرفان اروری و عکاسی را علی شریف‌زاده بر عهده دارند.

این نمایش درباره بچه موشی است که پدر و مادرش از تنبلی و تخیل‌پردازی او خسته شدند و به بهانه پیدا کردن گردو او را به جنگل می‌فرستند. در راه، روح پدر بزرگ به کمک بچه موش می‌آید و موش کوچولو با کمک تخیل، مقابل حیوانات جنگل می‌ایستد اما در ادامه راه اتفاق بسیار عجیبی برایش رخ می‌دهد.

به گفته آرش شریف‌زاده، «گروفالو» به‌دلیل استقبال مخاطبان در سال ۱۳۹۴، امسال نیز در بخش مرور آثار مرکز تولید تئاتر کانون حدود ۳۰ اجرا خواهد داشت.

کارگردان «گروفالو» یادآور شد، این نمایش تاکنون ۱۸ جایزه از جشنواره‌های داخلی و خارجی از آن خود کرده و همچنین نمایش منتخب جشنواره تئاتر کودک در کشور تونس در سال ۲۰۱۴ شده است.

وی معتقد است که «گروفالو» به دلیل فضای تخیل برانگیزش می‌تواند مخاطبان را با خود همراه کند تا در کنار لذت بردن از نمایش، پیام عمیق آن را به خوبی درک کنند.

این نمایش هر روز به جز روزهای شنبه ساعت ۱۷:۳۰ در مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در پارک لاله تهران اجرا می‌شود.