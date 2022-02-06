حرکت تاریخی کارکنان نهاجا در ۱۹ بهمن پیروزی انقلاب را سرعت بخشید

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش به مناسبت دهه مبارکه فجر و در آستانه ۱۹ بهمن سالروز نیروی هوایی ارتش در فرماندهی آموزشهای هوایی شهید خضرائی نیروی هوایی ارتش حضور یافت و ضمن بازدید از بخشهای مختلف این مرکز، روند آموزشهای ارائه شده را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.
سرلشکر موسوی در جریان این بازدید طی سخنانی ضمن تبریک چهل و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و روز تاریخ ساز نیروی هوایی ارتش گفت: نیروی هوایی ارتش از سابقون است و کارکنان ولایتمدار این نیروی الهی همواره در بزنگاهها با بصیرت عمل کردهاند.
فرمانده کل ارتش در ادامه با تشریح اهمیت ۱۹ بهمن سال ۱۳۵۷ و حرکت شجاعانه کارکنان نیروی هوایی در میثاق با ولایت و پیوستن به انقلاب خاطرنشان کرد: بیعت تاریخی با امام خمینی (ره) در روز ۱۹ بهمن، پیروزی انقلاب اسلامی را سرعت بخشید و پایههای انقلاب را محکم کرد، پس ضرورت دارد تاثیر این حرکت بی بدیل برای جوانان تشریح شود تا عزیزان دانشجو و هنرآموز ارزش حرکت شجاعانه، جهادی و تاریخ ساز نیروی هوایی الهی را بیشتر از قبل درک کنند.
وی همچنین گفت: مردم عزیز ایران اسلامی ارتش را دوست دارند و ارتش مورد احترام و اعتماد ملت شریف ایران است که این حسن اعتماد و احترام برای یکایک فرماندهان و کارکنان ارتش ارزشمند است و برای حفظ این جایگاه از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.
فرمانده کل ارتش در ادامه با اشاره به اهمیت آموزش، گفت: محیطهای آموزشی و پژوهشی همواره حس اعتماد به نفس و عزت نفس را در دانشجویان و هنرآموزان تقویت و در ادامه نهادینه میکند.
سرلشکر موسوی با تاکید بر لزوم استفاده از طرحهای نخبگان و جوانان تحت آموزش در این یگان، افزود: از طرحهای ابتکاری نخبگان جوان در نیروی هوایی و همه یگانهای ارتش استقبال میکنیم و تمام تلاش خود را برای عملیاتی کردن این طرحها به کار خواهیم بست
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