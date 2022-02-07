هویت دینی راز مانایی انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در مراسمی که به مناسبت نکوداشت دهه فجر انقلاب اسلامی با حضور جمعی از کارکنان این سازمان با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی مقابله با کرونا برگزار شد، با بیان اینکه شاید برای ما که در درون انقلاب هستیم، عظمت و بزرگی این رویداد به درستی قابل درک نباشد، اظهار داشت: برای درک درست آنچه با انقلاب اسلامی محقق شده است باید به بررسی دستاوردهای انقلاب از بیرون و درون نگاهی بیندازیم.

وی ادامه داد: در دسته بندی انقلاب‌ها در دنیا، برخی از آنها از جناح‌بندی‌های جهانی منشعب می‌شود. برای مثال ابرقدرتی شرقی یا غربی، به منظور به دست گرفتن اوضاع یک کشور، با تحریک یا استفاده و حمایت از جریان وابسته به خودشان، ساختار یک حکومت را تغییر می‌دهد. اما در مورد انقلاب اسلامی ایران هیچکدام از این عوامل دخیل نبود بلکه حتی یکی از اهداف و پایه‌های شکل‌گیری آن، مقابله با آمریکا به عنوان یک ابرقدرت جهانی بود.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه، انقلاب اسلامی در اثر کوتای نظامیان نیز رخ نداد و حال سوال اینجاست که منشا انقلاب ما چه بود، توضیح داد: ماهیت اولیه انقلاب اسلامی، نشات گرفته از یک رهبری دینی است که حرکت حکومت پهلوی را در تضاد با اهداف الهی و اسلامی دید و این نگاه با استقبال و پذیرش و حمایت مردم همراه شد.

سردار جلالی با بیان اینکه وقتی به پیروزی انقلاب اسلامی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که امام راحل با اتکا به قدرت الهی و حمایت مردم، مقدمات پیروزی انقلاب را فراهم کرد، افزود: در جریان انقلاب اسلامی، برخی از گروه‌ها اعتقاد به مبارزه مسلحانه برای پیروزی انقلاب داشتند. اما امام (ره) این مشی را نادرست می‌دانستند و معتقد به بهره گیری از قدرت مردم بودند.

به گفته وی، انقلاب اسلامی، جزو نادر انقلاب‌هایی در دنیاست که در تئوری‌های مرسوم مطالعات انقلاب‌ها نمی‌گنجد. بسیاری از اندیشمندان علوم سیاسی فکر می‌کردند که انقلاب اسلامی ایران نیز مانند سایر انقلاب‌ها در گذر زمان قابل مدیریت شدن از سوی ابرقدرت هاست، تفکری که پس از گذشت بیش از ۴ دهه از پیروزی انقلاب، به اشتباه بودن آن پی برده‌اند.

دلایل عدم انحراف انقلاب از اهداف اصلی پس از ۴ دهه

سردار جلالی با بیان اینکه آن چیزی که باعث شده که انقلاب پس از این ۴۳ سال همچنان از اهداف اصلی خود منحرف نشود هویت دینی و رهبری حکیمانه بوده است، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب با صدور بیانیه گام دوم و تعریف اهداف بلندمدت نسبت به اهداف گذشته، یا به عبارت بهتر، تکمیل و اصلاح اهداف نسبت به گذشته، تاکید داشتند که انقلاب اسلامی در این فرمول‌ها نمی‌گنجد و ما همچون گذشته، انقلاب را با اهداف عالی و متعالی اولیه دنبال می‌کنیم و به نتیجه می‌رسانیم.

به گفته وی اینکه انقلاب اسلامی بعد از بیش از ۴۰ سال از پیروزی آن، به اهداف اولیه خود وفادار مانده است (با در نظر گرفتن تمام ریزش و رویش‌ها)، و این نشان دهنده این است که جریان اصلی انقلاب همچنان پایبند به اهداف اولیه در مسیر خود در حال حرکت است.

استقلال ایران در قدرت بازدارندگی بی‌همتاست

این فرمانده دوران دفاع مقدس خاطرنشان کرد: در دوران قبل از انقلاب، حجم زیادی از تسلیحات از سوی آمریکا در اختیار رژیم پهلوی بود تا ایران نقش ژاندارم منطقه را ایفا کند، اما استفاده از این تجهیزات تنها با حضور مستشاران نظامی آمریکایی مقدور بود و نظامیان ایران از خود اختیاری نداشتند. در حالی که امروز، صنعت دفاعی کشور خودکفاست. یعنی ما تمام تجهیزات دفاعی مدرن مورد نیاز را خودمان طراحی کرده و می‌سازیم و استراتژی بازدارندگی کشور را مبتنی بر آن طراحی و دنبال می‌کنیم. این درحالیست که کمتر کشوری در دنیا از چنین قدرت بازدارندگی بدون نیاز به پشتوانه ابرقدرتها یا پیمان نامه‌های نظامی و دفاعی برخوردار است.

وی با بیان اینکه بسیاری از حوزه‌های فناوری در زمان قبل از انقلاب، اصلاً در کشور وجود نداشت، گفت: برای مثال در حوزه هوا فضا در زمان حکومت پهلوی، روی نقطه صفر بودیم در حالی که امروز جزو قدرتهای جهان در حوزه موشکی هستیم و قادریم موشک، ماهواره و ابزارهای مختلف در این حوزه را طراحی کنیم و بسازیم.

انقلاب اسلامی برآمده از دین، فرهنگ و سیاست است

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به ویژگی‌های انقلاب اسلامی در ثبات و عدم انحراف از آرمانهای خود، توضیح داد: نخستین ویژگی این است که این انقلاب، خاستگاه صنفی نداشته، بلکه برآمده از دین و فرهنگ ملت ایران است. نکته دوم اینکه به دلیل ویژگی‌های دینی انقلاب، ما از یک رهبری دینی برخورداریم. انقلاب ما از مبنای دینی و ایدئولوژیک برخوردار است و برآمده از الگوی اسلام ناب محمدی است. این الگویی است که از سوی امام خمینی و رهبر معظم انقلاب، امام خامنه‌ای عزیز تحت عنوان اسلام مبارزه با استکبار و مدافع حقوق مستضعفین، معتقد به خودباروی و ما می‌توانیم، به جهان معرفی شد.

سردار جلالی با بیان اینکه تداوم انقلاب به معنی حفظ اهداف یک انقلاب است، تصریح کرد: همین است که رهبری معظم انقلاب، بسیار روی این موضوع تاکید دارند. اما نکته‌ای که دراین میان باید به آن توجه داشت، این است که هرکس در هر برهه‌ای از انقلاب باید جایگاه، نقش و وظایف خود را شناخته و آن را دنبال کند.

تکلیف امروز ما جهاد تبیین است

سردار جلالی با بیان اینکه در دوران دفاعی مقدس با توجه تکلیفی که امام راحل برآن تاکید می‌کردند، تکلیف ما حضور در جبهه‌های حق علیه باطل، تفکر بسیجی و تداوم توسعه ارزش‌های اسلام ناب بود، اظهار داشت: هر کس در آن زمان به تکالیف خود عمل کرد، نزد خدا سربلند خواهد بود. امروز هم تکلیفی که رهبری معظم انقلاب، به عنوان یک دیده‌بان کاملاً هوشیار، هوشمند، دقیق و فرمانده توانا برای ما مشخص کرده‌اند، جهاد تبیین است. بدان معنا که ما بتوانیم، اهداف و ارزش‌های انقلاب اسلامی را برای مردم و همه کسانی که علاقه‌مند هستند، تبیین کنیم.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه بخشی از این اهداف را مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم بیان فرموده‌اند، ادامه داد: طبیعتاً هر کدام از ما نسبت به جایگاهی که داریم، تکالیفی نسبت به بیانیه گام دوم انقلاب داریم. باید این تکالیف را احصا و اهداف انقلاب اسلامی را تبیین کرده و برای عملی کردن آن تلاش کنیم.

این فرمانده ارشد نظامی با بیان اینکه چنانچه در این مسیر کم و کاستی یا نقصی وجود دارد، نمی‌توانیم انقلاب را مقصر بدانیم، توضیح داد: انقلاب اسلامی، فرایند تصمیم‌گیری آزادانه را برای ما فراهم کرده است. ممکن است تصمیمی که برای انتخاب فرد یا افرادی گرفته‌ایم، اشتباه باشد.

سردار جلالی گفت: آنچه مشخص است، در یک بررسی جامع، می‌بینیم که انقلاب اسلامی موفق بوده و توانسته به بخش عمده‌ای از اهداف خود دست یابد. اکنون نیز به تعبیر رهبر معظم انقلاب، در یک پیچ تاریخی قرار داریم که اگر از آن عبور کنیم بخش عمده‌ای از سختی‌ها را پشت سر خواهیم گذاشت و راه توسعه و تعالی هموار خواهد شد.

وی ادامه داد: برماست که امروز، ابتدا شرایط انقلاب را بشناسیم، دوم رهبری و رویکردها و راهبردهای ایشان را شناخته و گوش به فرمان باشیم. باید وظایف، نقش‌ها و تکالیف خود را شناخته، احصا و به نحو شایسته به آن عمل کنیم.