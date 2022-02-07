صدور ۱۷ اخطاریه پلمب برای واحدهای صنفی متخلف نظرآباد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرج‌الله اسدالهی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پلیس نظارت بر اماکن عمومی این فرماندهی به منظور نظارت از صنوف مختلف در ۴۸ ساعت گذشته از ۴۵ واحد بازدید به عمل آورده است.

وی اظهار داشت: در این طرح برای ۱۷ واحد اخطاریه پلمب صادر شد و یک واحد هم به دلیل ارتکاب تخلفات صنفی و عدم توجه به تذکرات پلیس پلمب شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نظرآباد با اشاره به تداوم و استمرار اقدامات کنترلی و طرح‌های نظارتی صنوف از عموم شهروندان متذکر شد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف در صنوف، موضوع را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.