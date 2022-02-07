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۱۸ بهمن ۱۴۰۰، ۱۲:۳۰

فرمانده انتظامی نظرآباد خبر داد؛

صدور ۱۷ اخطاریه پلمب برای واحدهای صنفی متخلف نظرآباد

صدور ۱۷ اخطاریه پلمب برای واحدهای صنفی متخلف نظرآباد

البرز - فرمانده انتظامی نظرآباد گفت: پلیس نظارت بر اماکن عمومی شهرستان در ۴۸ ساعت گذشته برای ۱۷ واحد صنفی متخلف به دلیل ارتکاب تخلفات صنفی اخطاریه پلمب صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرج‌الله اسدالهی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پلیس نظارت بر اماکن عمومی این فرماندهی به منظور نظارت از صنوف مختلف در ۴۸ ساعت گذشته از ۴۵ واحد بازدید به عمل آورده است.
وی اظهار داشت: در این طرح برای ۱۷ واحد اخطاریه پلمب صادر شد و یک واحد هم به دلیل ارتکاب تخلفات صنفی و عدم توجه به تذکرات پلیس پلمب شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نظرآباد با اشاره به تداوم و استمرار اقدامات کنترلی و طرح‌های نظارتی صنوف از عموم شهروندان متذکر شد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف در صنوف، موضوع را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 5419058

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