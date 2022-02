به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر، اجراهای بخش بین الملل سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر با حضور هنرمندانی از کشورهای ایتالیا، مصر، افغانستان، هلند و مقدونیه پیش روی مخاطبان قرار می گیرد.

اجرای ارکستر کوچک جیووانی گوئیدی، نوازنده مشهور ایتالیایی یکی از این کنسرت‌هاست که روز دوشنبه ۲۵ بهمن‌ ساعت ۱۸:۳۰ در تالار وحدت تهران توسط این گروه ۶ نفره ایتالیایی روی صحنه می‌رود.

جیووانی گوئیدی پیانیست ایتالیایی‌ است با پیش‌زمینه موسیقی کلاسیک ولی فعالیتش در حوزه موسیقی جز است. یکی از پروژه‌های او تریو جیووانی گوییدی است و همچنین سایر فعالیت‌هایش را در قالب کوارتت و بداهه‌نوازی پیانو انجام می‌دهد.

گوئیدی ۳۶ ساله در بزرگترین جشنواره‌های جهان از جمله Umbria Jazz، Zurich Nu Jazz، North Sea Jazz Festival، San Francisco Jazz Festival، Molde Jazz Festival، Bologna Jazz و کشورهای آرژانتین، برزیل، آمریکا، آلمان، فرانسه، ایرلند، کره جنوبی، چین، انگلستان و ایتالیا اجرا داشته است.

ورود جیووانی گوئیدی به عرصه موسیقی جز به سال ۲۰۰۴ بازمی‌گردد. وی علیرغم داشتن پیشینه در حوزه موسیقی کلاسیک، به علت کنجکاوی در کارگاه‌های آموزشی انریکو راوا مشهورترین موسیقیدان ایتالیا شرکت کرد و این ترومپت‌نواز کهنه‌کار استعداد شگرفی در او و بداهه‌نوازی‌اش دریافت.

در سال ۲۰۱۳ در حالیکه گوئیدی تنها ۲۸ سال سن داشت، اولین آلبوم خود را در قالب تریو با عنوان City of Broken Dreams منتشر کرد و تنها دو سال بعد، آلبوم دوم با عنوان This is the Day توسط ECM منتشر و بلافاصله وارد پرفروش‌های موسیقی اروپا شد. وی پیش از این در سال ۱۳۹۵ در فرهنگسرای نیاوران به اجرای موسیقی پرداخته بود.

در دیگر اجرای بخش بین‌الملل، محمد ابوذکری نوازنده سرشناس مصری ساز عود در سالن نیاوران هنرنمایی می‌کند. او در این کنسرت، ارسو کازیموف نوازنده کوبه‌ای اهل مقدونیه را در کنار خود دارد. کنسرت دونوازی این هنرمندان روز یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۳۰ در سالن نیاوران برگزار خواهد شد.

نیکولاس فن پوکه پیانیست شناخته شده اهل هلند نیز ساعت ۱۹:۳۰ روز ۲۴ بهمن در سالن نیاوران روی صحنه می‌رود.

همچنین روز جمعه ۲۲ بهمن ۲ هنرمند نامی اهل افغانستان با عنوان قوالی نجم الدین متشکل از جواد تابش و آصف حبیبی در سالن فرهنگسرای ارسباران در ساعت ۳۰:۱۸ در بخش بین الملل به صحنه خواهند رفت.

سی‌ و هفتمین جشنواره موسیقی فجر هم‌زمان و در گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران از تاریخ ۲۲ تا ۲۶ بهمن ۱۴۰۰ به دبیری حسن ریاحی در بخش‌های رقابتی (جایزه باربد) و غیررقابتی برگزار می‌شود و جایزه ترانه، جایزه موسیقی و رسانه و نشست‌های پژوهشی برنامه‌های دیگر این دوره از جشنواره خواهد بود.