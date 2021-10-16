فراخوان بخش رقابتی سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، با اعلام دبیرخانه سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر، فراخوان بخش رقابتی به صورت باکلام و بی‌کلام در بخش‌های موسیقی (دستگاهی، نواحی، کلاسیک غربی، تلفیقی، پاپ، معاصر و ارکسترال ایران، کودک) و ناشر برگزیده منتشر شد.

فراخوان بخش رقابتی سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر بر اساس آیین نامه جشنواره با هدف معرفی و تقدیر از آثار برگزیده اهالی موسیقی ایران، اعتلای هنر موسیقی و ارتقای سلیقه شنیداری مخاطبان، صیانت از هویت ملی مبتنی بر آموزه های دینی و ایرانی، تقویت و حمایت از هنر خلاق و همچنین شناسایی، تبیین چهارچوب ها و استانداردهای کیفی گونه های مختلف موسیقی تهیه و تنظیم شده است.

صاحبان آثار از پانزدهم آبان می توانند، تمامی آلبوم های صوتی که دارای مجوز از دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر نهادهای رسمی بوده و دربازه زمانی ۱ مهر ۱۳۹۸ تا ۱ مهر ۱۴۰۰ به صورت فیزیکی و یا دیجیتال منتشر گردیده، تا پایان وقت چهارشنبه ۱ دی ۱۴۰۰ براساس اعلام فراخوان و با مراجعه به سایت جشنواره به نشانی fajrmusicfestival.com مراحل ثبت نام خود را انجام دهند.

سی‌ و هفتمین جشنوارۀ موسیقی فجر هم‌زمان و در گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران از تاریخ ۲۴ تا ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۰ در بخش های رقابتی (جایزه باربد) و غیررقابتی برگزار می شود و جایزه ترانه، جایزه موسیقی و رسانه و نشست های پژوهشی برنامه های دیگر این دوره از جشنواره خواهد بود.

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