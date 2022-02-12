به گزارش خبرنگار مهر، سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر در چهارمین روز از برگزاری خود میزبان ۱۲ گروه و هنرمند در بخش‌های مختلف خواهد بود. این در حالی است که در ادامه پاسداشت موسیقایی مقام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی یک گروه موسیقی نواحی از منطقه لرستان در فرهنگسرای ارسباران کنسرتی را برگزار می‌کنند.

بر اساس جدول سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر برنامه روز چهارم جشنواره موسیقی فجر به ترتیب زیر اعلام شده است:

* تالار وحدت

ساعت ۱۸:۳۰: ارکستر «پارسوآ» به سرپرستی سید محمد تنکابنی و خوانندگی احمد مقدسی زاده

ساعت ۲۱:۳۰: کنسرت حجت اشرف زاده

* تالار رودکی

ساعت ۱۸:۳۰: کنسرت ارکستر هنرستان موسیقی دختران

ساعت ۲۱:۳۰: کنسرت گروه «نماد» به سرپرستی ستاره بهشتی – تریو گیتار با هنرمندی پریناز حیدری نژاد، سیاوش کشاورز و سپهر فرندی

* فرهنگسرای ارسباران

ساعت ۱۸:۳۰: گروه «نوای سیمره» به سرپرستی مهران غضنفری از لرستان (ویژه شهید سردار قاسم سلیمانی)

ساعت ۲۱:۳۰: کنسرت گروه موسیقی «دالاهو» به سرپرستی هوشنگ امیریان از کرمانشاه

* سالن دهلوی

ساعت ۲۱:۳۰: شب استاد «حسن کسایی» با هنرمندی زمان خیری

* فرهنگسرای نیاوران

ساعت ۱۸:۳۰: کنسرت ویژه بانوان گروه «نوشه» به سرپرستی نیوشا بریمانی

ساعت ۲۱:۳۰: کنسرت پویا کلاهی و شهرام مویدی

* سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران

ساعت ۱۹: کنسرت علیرضا طلیسچی

ساعت ۲۲: کنسرت فرزاد فرخ

سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر در گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران از تاریخ ۲۲ تا ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۰ به دبیری حسن ریاحی در بخش‌های رقابتی (جایزه باربد) و غیررقابتی برگزار می‌شود و جایزه ترانه، جایزه موسیقی و رسانه و نشست‌های پژوهشی برنامه‌های دیگر این دوره از جشنواره است.