امروز آخرین مهلت ثبت نام وام شهریه دانشجویان علوم پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه تربیت مدرس در اطلاعیهای مهلت ثبت نام وامهای شهریه دانشجویان علوم پزشکی این دانشگاه را اعلام کرد.
در این اطلاعیه آمده است: مهلت ثبت نامه وام شهریه دانشجویان شهریهپرداز مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری علوم پزشکی که در سنوات مجاز هستند آغاز شده و امروز شنبه ۲۳ بهمن به پایان میرسد.
لازم به ذکر است، این وام شهریه از صندوق وزارت بهداشت پرداخت میشود، متقاضیان وام باید در مقطع تحصیلی قبل تسویه حساب نموده و دانشگاه مربوط در سیستم صندوق رفاه آنان را فارغ التحصیل اعلام کنند.
در غیر این صورت امکان ثبت و تایید درخواست وام مقدور نخواهد بود.
باتوجه به اینکه زمان ثبت نام واعتبار وام محدودخواهد بود اولویت دریافت وام با دانشجویانی است که زودتر درخواست وام کنند.
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