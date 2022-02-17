دریافت 6 MB کد مطلب 5426971 https://mehrnews.com/xX8jx ۲۸ بهمن ۱۴۰۰، ۱۵:۵۵ کد مطلب 5426971 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲۸ بهمن ۱۴۰۰، ۱۵:۵۵ پنجره مهر: گزارش خبرنگار مهر از محل برگزاری جلسه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال گزارش خبرنگار مهر از اتفاقات و حواشی جلسه امروز هیات رئیسه فدراسیون فوتبال را مشاهده می کنید. کپی شد مطالب مرتبط گزارش کامل مهر از جلسه عزل «عزیز»/ خاموشی «شهاب» در کمتر از یکسال میرشاد ماجدی سرپرست شد «مهرداد سراجی» سرپرست فدراسیون فوتبال شد نمیدانم سراجی چطور سرپرست فدراسیون شد/ همه تصمیمات با ماجدی است عزیزی خادم عزل موقت شد/ سرنوشت نهایی به مجمع فدراسیون کشیده شد کامرانی فر دبیرکل فدراسیون فوتبال ماند/ احتمال تغییرات جدید برچسبها فوتبال فدراسیون فوتبال هتل آکادمی مرکز ملی فوتبال شهاب الدین عزیزی خادم هیات رئیسه فدراسیون فوتبال مهرداد سراجی
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