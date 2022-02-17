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کد مطلب 5426971
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۲۸ بهمن ۱۴۰۰، ۱۵:۵۵

پنجره مهر:

گزارش خبرنگار مهر از محل برگزاری جلسه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال

گزارش خبرنگار مهر از محل برگزاری جلسه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال

گزارش خبرنگار مهر از اتفاقات و حواشی جلسه امروز هیات رئیسه فدراسیون فوتبال را مشاهده می کنید.

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