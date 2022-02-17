به گزارش خبرنگار مهر، احسان اصولی در پایان جلسه اعضای هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال گفت: در این جلسه که ۹ ساعت طول کشید در مورد برکناری رئیس فدراسیون فوتبال جمع بندی شد و دفاعیات ایشان هم شنیده شد. در نهایت موضوع به رأی گیری گذاشته شد که از هشت نفر حاضر در جلسه به اتفاق آرا عزل موقت عزیزی خادم را تأیید کردند.

وی ادامه داد: براساس اساسنامه نواب اول، دوم و سوم می‌توانند جانشین رئیس فدراسیون شوند و نقش سرپرست را داشته باشند. خانم موسوی مسئولیت سرپرستی را نپذیرفتند و با توجه به اینکه در اساسنامه آمده است بعد از نواب اول و دوم و سوم باسابقه‌ترین فرد به عنوان سرپرست انتخاب می‌شود و اعضا از این نظر مساوی بودند موضوع به رأی گیری گذاشته شد که در نهایت میرشاد ماجدی به عنوان سرپرست انتخاب شد.

اصولی در مورد دبیرکل فدراسیون فوتبال نیز گفت: ایشان به کارش ادامه خواهد داد و اعضای هیأت رئیسه هم بر این موضوع تاکید کردند.

وی در مورد اینکه چرا ابتدا سراجی به عنوان سرپرست انتخاب شد و بعد از آن میرشاد ماجدی انتخاب شد گفت: در طول جلسه اخباری بیرون می‌آمد که گمانه زنی بود و نمی دانم چرا این خبر بیرون آمد.

اصولی تاکید کرد: از این به بعد من خدمت رسانه‌ها خواهم بود و به عنوان سخنگو فعالیت خواهم کرد.

این عضو هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال گفت: ما اردیبهشت ماه را در گذشته برای برگزاری مجمع انتخاب کرده بودیم که باید دستور جلسه تغییراتی داشته باشد اما در اولین فرصت مجمع را تشکیل خواهیم داد. در آن جلسه عزل موقت را به رأی خواهیم گذاشت. تصمیم گیرنده اعضای مجمع هستند. باید دستور جلسه تغییر کند و براساس اساسنامه برگزار شود.

اصولی در مورد سرنوشت افرادی که با عزیزی خادم در فدراسیون فوتبال حضور پیدا کرده‌اند گفت: در مورد این مسائل میرشاد ماجدی تصمیم خواهد گرفت. قطعاً بررسی‌های لازم در این مورد صورت خواهد گرفت. دیدگاه مدیریتی جدیدی را فدراسیون فوتبال تجربه خواهد کرد.

وی در مورد اقدام هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال برای برکناری عزیزی خادم گفت: اختیاری بوده که از سوی مجمع به هیأت رئیسه داده شده بود. هر جا هیأت رئیسه انحرافی را احساس کند می‌تواند ورود داشته باشد. این می‌تواند یک اقدام نو و جدید بود و ان شالله پیام این اقدام که اتکا به خرد جمعی و گروهی خواهد بود در آینده تأثیرگذار خواهد بود.