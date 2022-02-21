خبرگزاری مهر، گروه بین الملل - رامین حسین آبادیان: روز جمعه گذشته بود که حزب الله لبنان بیانیه‌ای را در خصوص حادثه امنیتی در شمال اراضی اشغالی صادر کرد. در بیانیه حزب الله تأکید شد: «مقاومت اسلامی امروز یک پهپاد را به داخل خاک فلسطین اشغالی فرستاد. پهپاد مقاومت اسلامی به مدت ۴۰ دقیقه در آسمان اراضی اشغالی اقدام به گشت زنی کرد. مأموریت این پهپاد، انجام فعالیت شناسایی بوده است».

حزب الله افزود: «مأموریت شناسایی تا طول ۷۰ کیلومتر از شمال فلسطین اشغالی امتداد یافت. علیرغم تمام تلاش‌های پی‌ در پی و متعدد دشمن برای سرنگونی پهپاد «حسان»، این پهپاد به سلامت از اراضی اشغالی بازگشت. پهپاد حسان پس از انجام موفقیت آمیز مأموریت خود به لبنان بازگشت. این درحالی است که دشمن صهیونیستی نتوانست هیچ آسیبی به این پهپاد برساند». این عملیات پهپادی موفقیت آمیز حزب الله با واکنش‌های متعددی مواجه شد.

پس از موفقیت آمیز بودن عملیات اطلاعاتی حزب الله در آسمان اراضی اشغالی، سامانه‌های موشکی رژیم صهیونیستی به سُخره گرفته شدند «محمد علی الحوثی» رئیس کمیته عالی انقلاب یمن با انتشار یک پست توئیتری به عملیات اطلاعاتی موفقیت آمیز حزب الله لبنان در عمق اراضی اشغالی واکنش نشان داد. الحوثی در این پست توئیتری قدرت و توان سامانه موشکی رژیم صهیونیستی را به دلیل ناتوانی در رهگیری پهپاد حزب الله در آسمان اراضی اشغالی، به سخره گرفت.

این مقام یمنی در پست توئیتری خود عنوان کرد: «اشغالگران صهیونیست به امارات پیشنهاد داده‌اند تا برای ساقط کردن پهپادها و موشک‌های یمنی از سامانه‌های موشکی آنها [صهیونیست‌ها] استفاده کند. اکنون پس از عملیات اطلاعاتی پهپاد حزب الله در عمق اراضی اشغالی ما خطاب به صهیونیست‌ها اعلام می‌کنیم: اگر راست می‌گوئید، خودتان برای استفاده از سامانه‌های موشکی مستحق‌تر هستید».

نام پهپاد حسان که به مدت تقریباً یک ساعت در آسمان اراضی اشغالی قدرتنمایی کرد، برگرفته از نام شهید مقاومت لبنان یعنی «حسان اللقیس» است. اللقیس در واقع از رهبران حزب‌الله و مغز متفکر در فعالیت‌های تسلیحاتی و الکترونیکی است. واقعیت این است که پرواز پهپاد حسان بر فراز آسمان اراضی اشغالی جلوه دیگری از توانمندی مقاومت لبنان را برای صهیونیست‌ها به نمایش گذاشت و معادله جدیدی را در برابر دیدگانشان ترسیم کرد.

در همین ارتباط، «سید هاشم صفی الدین» رئیس شورای اجرایی حزب الله تصریح می‌کند: «مقاومت برای اینکه الگو بودن خود را از طریق رویارویی و پیشرفت حفظ کند، باید در قبال سلاح و توسعه، تنوع، تجهیز و آماده سازی آن و آموزش و هر چیزی که با امور نظامی در ارتباط باشد، هوشیار و مراقب باقی بماند».

فرماندهان نظامی و مقامات سیاسی ارشد رژیم صهیونیستی نیک می‌دانند که پهپاد «حسّان» تنها بخش کوچکی از قدرت فزاینده «حزب الله» در عرصه نظامی را در بر می‌گیرد این مقام ارشد حزب الله همچنین عنوان کرد: «مقاومت لبنان در همه جبهه‌ها و عرصه‌ها حاضر و آماده است و برای شکست دشمن صهیونیستی حاضر و آماده باقی خواهد ماند».

وی یادآور شد: «این همان هدفی است که فرماندهان شهید و همه شهدا برای تحقق آن تلاش می‌کردند. مقاومت و حامیان و پایگاه مردمی آن قدرتمند است و دچار تزلزل نمی‌شود و تمام کارهای ما در راستای اقدام برای تحقق هدف در همه زمینه‌ها است».

نکته قابل تأملی که در این زمینه وجود دارد، این است که صهیونیست‌ها خود به خوبی می‌دانند قدرت جنبش مقاومت اسلامی لبنان (حزب الله) در همین زمینه محدود و محصور نمی‌شود. فرماندهان نظامی و مقامات سیاسی ارشد رژیم صهیونیستی به خوبی از استراتژی همیشگی حزب الله مبنی بر اصل غافلگیری طرف مقابل، آگاه هستند. بنابراین، آنها نیک می‌دانند که پهپاد حسان تنها نماینده بخش کوچکی از یک قدرتِ فزاینده نزد مقاومت لبنان است.

آخرین اخبار از اراضی اشغالی این است که علیرغم گذشت چند روز از قدرت‌نمایی حزب الله در آسمان این اراضی، صهیونیست‌ها همچنان در بُهت و حیرت به سر می‌برند. حیرت صهیونیست‌ها به حدی است که حتی رسانه‌های این رژیم نیز طی روزهای گذشته نتوانستند آن را انکار کنند.

در همین راستا، روزنامه یدیعوت آحارونت اعلام کرد که نفوذ پهپاد به آسمان اراضی اشغالی باعث وحشت در شمال شد. روزنامه مذکور عنوان کرد: «از آنجایی که این ابزار نسبتاً ارزان و از سوی دیگر تهدیدی قابل توجه است، نهادهای امنیتی مدت‌هاست به فکر نحوه مقابله با آن بوده‌اند. یک رهگیری توسط گنبد آهنین در مقایسه با هزینه کم هواپیماهای کوچک، حدود ۵۰۰۰۰ دلار هزینه دارد».

علیرغم گذشت چند روز از قدرتنمایی حزب الله در آسمان اراضی اشغالی، رسانه‌های رژیم صهیونیستی به تداوم بُهت و حیرت مقامات این رژیم اذعان دارند از سوی دیگر، روزنامه هاآرتض نیز در مطلبی آورده است که سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی گفت: «در پی نفوذ پهپاد، رهگیرهای گنبد آهنین پرتاب و بالگردها و جنگنده‌ها به آسمان بلند شدند اما پهپاد رهگیری نشد و به لبنان بازگشت. به دنبال نفوذ از لبنان، ساکنان منطقه الجلیل از شنیدن حداقل یک انفجار خبر دادند».

در همین حال، دبکا اعلام کرد که سیر فراوانی هشدارها در الجلیل، دریای الجلیل و دره اردن شمالی نشان دهنده مسیر پرواز هواپیمای سبکی است که از لبنان به اراضی اشغالی نفوذ کرده است. در ادامه مطلب این روزنامه آمده است که ما اکنون در حال بررسی هستیم که چگونه پهپاد حزب الله در آسمان اراضی اشغالی پرواز کرد اما سامانه‌های موشکی نتوانستند آن را رهگیری کنند. دبکا گفته است که ارتش رژیم صهیونیستی در مورد اینکه آیا هواپیما به لبنان بازگشته است یا به سمت شمال دره اردن به سمت سوریه حرکت کرده است، پاسخی ندارد.

وبسایت والا گفته است که رهگیری میلیونی علیه یک هواپیمای ارزان قیمت؛ نفوذ پهپاد حزب الله به حریم هوایی رژیم صهیونیستی و بازگشت سالم آن به فضای لبنان نشان دهنده معضلات جدیدی است که ارتش این رژیم با آن مواجه است. مقامات امنیتی گفتند که این یک هواپیمای بسیار کوچک است.