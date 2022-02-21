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کد مطلب 5429605
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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۹:۲۹

مراسم بدرقه رئیس جمهور در فرودگاه مهرآباد برای سفر به قطر

مراسم بدرقه رئیس جمهور در فرودگاه مهرآباد برای سفر به قطر

رئیس‌جمهور به منظور حضور در اجلاس سران گازی، دقایقی قبل تهران را به مقصد دوحه ترک کرد.

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    نظرات

    • مهدی RO ۱۱:۵۳ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
      0 2
      پاسخ
      به سفر قطر کرد

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