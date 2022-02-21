دریافت 6 MB کد مطلب 5429605 https://mehrnews.com/xX9qh ۲ اسفند ۱۴۰۰، ۹:۲۹ کد مطلب 5429605 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲ اسفند ۱۴۰۰، ۹:۲۹ مراسم بدرقه رئیس جمهور در فرودگاه مهرآباد برای سفر به قطر رئیسجمهور به منظور حضور در اجلاس سران گازی، دقایقی قبل تهران را به مقصد دوحه ترک کرد. کپی شد مطالب مرتبط رئیسجمهور تهران را به مقصد دوحه ترک کرد سفر به قطر گامی در جهت فعال شدن دیپلماسی همسایگی است جزئیات سفر رئیسجمهور به قطر استقبال رسمی از حجت الاسلام رئیسی در فرودگاه دوحه قطر برچسبها شهید آیتالله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران قطر
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