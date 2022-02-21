استقبال رسمی از حجت الاسلام رئیسی در فرودگاه دوحه قطر

تصاویری از لحظه ورود رئیس جمهور به قطر و مراسم استقبال امیر قطر از حجت الاسلام رئیسی را مشاهده می کنید.