دریافت 6 MB کد مطلب 5429826 https://mehrnews.com/xX9vN ۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۱:۴۷ کد مطلب 5429826 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۱:۴۷ استقبال رسمی از حجت الاسلام رئیسی در فرودگاه دوحه قطر تصاویری از لحظه ورود رئیس جمهور به قطر و مراسم استقبال امیر قطر از حجت الاسلام رئیسی را مشاهده می کنید. کپی شد مطالب مرتبط رئیسجمهور وارد دوحه پایتخت قطر شد برگزاری مراسم استقبال رسمی امیر قطر از «رئیسی» سفر به قطر گامی در جهت فعال شدن دیپلماسی همسایگی است رئیسجمهور تهران را به مقصد دوحه ترک کرد مراسم بدرقه رئیس جمهور در فرودگاه مهرآباد برای سفر به قطر تصاویری از امضای اسناد همکاری میان ایران و قطر برچسبها قطر شهید آیتالله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران امیر قطر
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