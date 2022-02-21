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کد مطلب 5429826
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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۱:۴۷

استقبال رسمی از حجت الاسلام رئیسی در فرودگاه دوحه قطر

استقبال رسمی از حجت الاسلام رئیسی در فرودگاه دوحه قطر

تصاویری از لحظه ورود رئیس جمهور به قطر و مراسم استقبال امیر قطر از حجت الاسلام رئیسی را مشاهده می کنید.

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