برگزاری مراسم استقبال رسمی امیر قطر از «رئیسی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور که به دعوت رسمی شیخ «تمیم بن حمد آل ثانی» و به منظور دیداری رسمی و نیز شرکت در ششمین اجلاس سران اوپک گازی عازم قطر شده بود، دقایقی قبل وارد فرودگاه دوحه شد.

وی که در بدو ورود به این کشور مورد استقبال امیر قطر قرار گرفت تا دقایقی دیگر پس از برگزاری مراسم رسمی از سوی شیخ تمیم بن حمد آل ثانی در دیوان امیری، با وی دیدار و گفتگو خواهد کرد و سپس هیئت‌های عالی‌رتبه دو کشور نیز به ریاست رئیس جمهور کشورمان و امیر قطر نشستی برگزار خواهند کرد.

بر خلاف اعلام قبلی امیر قطر در فرودگاه به استقبال رئیس جمهور آمد و سران عالی دو کشور همراه با یکدیگر عازم دیوان امیری شدند.

رئیس جمهور پس از ورود به قطر در دیوان «امیری قطر» مورد استقبال رسمی شیخ «تمیم بن حمد آل ثانی» قرار گرفت.

وی تا دقایقی دیگر پس از برگزاری مراسم استقبال رسمی از سوی امیر قطر در دیوان امیری، با وی دیدار و گفتگو خواهد کرد.