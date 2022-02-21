به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور که به دعوت رسمی شیخ «تمیم بن حمد آل ثانی» و به منظور دیداری رسمی و نیز شرکت در ششمین اجلاس سران اوپک گازی عازم قطر شده بود، دقایقی قبل وارد فرودگاه دوحه شد.

وی که در بدو ورود به این کشور مورد استقبال امیر قطر قرار گرفت تا دقایقی دیگر پس از برگزاری مراسم رسمی از سوی شیخ تمیم بن حمد آل ثانی در دیوان امیری، با وی دیدار و گفتگو خواهد کرد و سپس هیئت های عالی‌رتبه دو کشور نیز به ریاست رئیس جمهور کشورمان و امیر قطر نشستی برگزار خواهند کرد.

بر خلاف اعلام قبلی امیر قطر در فرودگاه به استقبال رئیس جمهور آمد و سران عالی دو کشور همراه با یکدیگر عازم دیوان امیری شدند.

امضای چند سند همکاری و تفاهم‌نامه در حضور مقامات عالی دو کشور از دیگر برنامه‌های روز اول سفر رئیس جمهور است.

رئیسی در دومین روز سفر خود در ششمین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز شرکت و سخنرانی می‌کند.

رئیس جمهور همچنین در حاشیه اجلاس کشورهای صادرکننده گاز با تعدادی از سران و مقامات ارشد کشورهای حاضر در این اجلاس نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد.