رکورد جدید تولید ماهانه در ذوب آهن اصفهان ثبت شد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ذوب آهن اصفهان، سخت کوشان مادر صنعت فولاد کشور با همت والای خود، در بهمن ماه با تولید ۲۵۰ هزار و۸۷ تن چدن مذاب، با متوسط روزانه ۸۳۳۶ تن این رکورد را ثبت نمودند.

رکورد قبلی تولید ماهانه چدن باسه کوره بلند مربوط به فروردین ماه سال۱۳۹۳ با متوسط روزانه ۸۳۱۴ تن است.

تلاشگران ذوب آهن با همت خود در بهمن ماه سه رکورد تولیدی روزانه نیز ثبت کردند . در ۱۶ بهمن ماه رکورد روزانه تعداد ذوب با دو کنورتور در بخش فولاد سازی ذوب آهن رقم خورد و در این روز پولاد مردان ذوب آهن در یک شبانه روز موفق به تولید ۶۱ ذوب شدند . رکوردی که از سال ۸۹ ارتقاء نیافته بود.

همچنین تولید میلگرد N۱۶ در یک شبانه روز نیز با تولید ۲۱۰۰ تن در بخش مهندسی نورد این شرکت شکسته شد که رکورد قبلی مربوط به سال ۸۸ بود.

در ۲۱ بهمن ماه نیز رکورد روزانه تولید چدن مذاب با سه کوره بلند در ذوب آهن اصفهان با تولید ۹۷۹۳ تن چدن شکسته شد که نوید ثبت رکورد سالانه جدید در این شرکت را می دهد.