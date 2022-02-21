بایدها و نبایدهای صدور مجوزهای کسب و کار برای برداشت آب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حمید رحمانی، معاون دفتر توسعه نظام‌های فنی بهره برداری و دیسپاچینگ برقابی با اشاره به اینکه سالانه ۵ میلیارد مترمکعب آب بیشتر از توان سفره‌های آب زیرزمینی در کشور برداشت می‌شود افزود: این برداشت بی رویه سبب افت سفره‌های آب زیرزمینی و به دنبال آن فرونشست زمین، کاهش کیفیت آب و شوری سفره‌های منابع آب زیرزمینی خواهد شد.

وی با بیان اینکه برای راه اندازی برخی از واحدهای تولیدی نیاز به دریافت مجوزهای تأمین آب است گفت: نحوه‌ی صدور مجوز به نوع منبع آب بستگی دارد به نحوی که اگر درخواست از آب‌های سطحی باشد متقاضی باید حق آبه داشته باشد البته دریافت مجوز برای استفاده از سفره‌های آب زیرزمینی نیازمند فرآیند خاصی است که وزارت نیرو صدور مجوز آن رادر قالب طرحی با نام تخصیص ودر چارچوب قانون توزیع عادلانه آب عملیاتی خواهد کرد.

معاون دفتر توسعه نظام‌های فنی بهره برداری و دیسپاچینگ برقابی شرکت مدیریت منابع آب ایران ادامه داد: وزارت نیرو براساس منابع آبی که در اختیار داشته و در منطقه موجود است تخصیص را برای هر منطقه تعیین کرده و اعلام می‌کند.

رحمانی گفت: اگر تقاضایی برای برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی وجود داشته باشد و حجم آب درخواستی در سقف تخصیص ابلاغی قرار بگیرد امکان استفاده از آن منبع آبی وجود خواهد داشت، اما اگر تخصیص جدیدی برای آن منطقه وجود نداشته باشد پاسخ گفتن به درخواست مقدور نیست.

وی با بیان اینکه امکان کشاورز در سراسر کشور وجود دارد، اما آب محدود است گفت: وجود ساختمان چاه ملاک صدور مجوز نیست اگر غیر مجازی حفر شده و از آن بهره برداری شود و وزارت نیرو موظف به ارائه مجوز به این چاه باشد این موضوع تا چه زمان ادامه خواهد داشت و چه زمانی متوقف می‌شود؟

معاون دفتر توسعه نظام‌های فنی بهره برداری و دیسپاچینگ برقابی شرکت مدیریت منابع آب ایران افزود: وزارت نیرو موضوعی با نام حسابداری آب را تعیین کرده و براساس آن تخصیص را انجام خواهد داد.

رحمانی افزود: وزارت نیرو سالانه حجم آب تولید شده در کشور (یعنی منابع موجود آبی) را تعیین کرده و البته مصارفی را نیز که پروانه برداشت دریافت کرده است را تعریف می‌کند اگر این منابع و مصارف متعادل باشد شرایط سفره‌های آب زیرزمینی نیز متعادل خواهد بود، اما اگر میزان مصارف از منابع بیشتر شود سفره‌های آب زیرزمینی افت کرده و تبعات زیادی از جمله خشک شدن منابع آب شرب روستاها و حتی مهاجرت این جمعیت به شهر رخ خواهد داد.

وی با تاکید بر اینکه اگر منابع آب کافی باشد مجوز برداشت صادر می‌شود گفت: طبق بند ۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب، آب موجود در هر زمین باید برای همان زمین و موضوع تعیین شده مصرف شود، اما وزارت نیرو در این قانون اجازه دارد به متقاضیان دریافت آب امکان تغییر کاربری چاه را داده و اجازه برداشت از آن سفره را صادر کند به این نحو که متقاضی چاه را بطور یکجا و یا بخشی از آب را خریداری کرده و برای کسب و کار خود از آن استفاده کند.