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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۲۲:۳۷

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شاهرود:

۳۵ درصد مردم شاهرود و میامی دز سوم واکسن کرونا را دریافت کردند

۳۵ درصد مردم شاهرود و میامی دز سوم واکسن کرونا را دریافت کردند

شاهرود- سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شاهرود گفت: ۳۵ درصد مردم شاهرود و میامی دز سوم واکسن کرونا را دریافت کردند که انتظار ما بالاتر از این میزان است.

حسین شیبانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شاهرود در وضعیت قرمز کرونایی و میامی در وضعیت زرد قرار دارد، تاکید کرد: سویه امیکرون به شدت و سرعت در بین این دو شهرستان شیوع پیدا کرده و می‌بایست حتماً موضوع فاصله گذاری و رعایت آن همچنین دوری از تجمعات مد نظر مردم قرار گیرد.

وی با بیان اینکه جمع‌های خانوادگی و همچنین اصناف و بازارچه‌ها و مراکز تجمع از مهمترین کانون‌های شیوع و انتقال کرونا هستند، افزود: واکسیناسیون به خصوص دز سوم می‌تواند در کاهش ابتلاء مؤثر باشد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شاهرود درباره واکسیناسیون نیز بیان کرد: ۳۵ درصد مردم شاهرود و میامی دز سوم واکسن دز سوم را دریافت کردند که انتظار ما بالاتر است.

شیبانی با بیان اینکه واکسیناسیون دز اول افراد بالغ در شاهرود و میامی به ۹۳.۵ درصد و نوبت دوم به ۸۵.۶ درصد رسیده است، گفت: در مجموع انتظار داریم که مردم به ویژه دز سوم واکسن کرونا را جدی تر بگیرند.

وی با بیان اینکه از ابتدای کرونا تاکنون در شاهرود و میامی ۳۲ هزار و ۷۸۴ نفر ابتلای قطعی کرونا ثبت شده است، گفت: فوتی‌های کرونایی در این دو شهرستان به صورت متوسط هفته‌ای دو مورد است که نشان می‌دهد هنوز خطر ابتلای به بیماری وجود دارد.

کد مطلب 5430381

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