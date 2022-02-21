۳۵ درصد مردم شاهرود و میامی دز سوم واکسن کرونا را دریافت کردند

حسین شیبانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شاهرود در وضعیت قرمز کرونایی و میامی در وضعیت زرد قرار دارد، تاکید کرد: سویه امیکرون به شدت و سرعت در بین این دو شهرستان شیوع پیدا کرده و می‌بایست حتماً موضوع فاصله گذاری و رعایت آن همچنین دوری از تجمعات مد نظر مردم قرار گیرد.

وی با بیان اینکه جمع‌های خانوادگی و همچنین اصناف و بازارچه‌ها و مراکز تجمع از مهمترین کانون‌های شیوع و انتقال کرونا هستند، افزود: واکسیناسیون به خصوص دز سوم می‌تواند در کاهش ابتلاء مؤثر باشد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شاهرود درباره واکسیناسیون نیز بیان کرد: ۳۵ درصد مردم شاهرود و میامی دز سوم واکسن دز سوم را دریافت کردند که انتظار ما بالاتر است.

شیبانی با بیان اینکه واکسیناسیون دز اول افراد بالغ در شاهرود و میامی به ۹۳.۵ درصد و نوبت دوم به ۸۵.۶ درصد رسیده است، گفت: در مجموع انتظار داریم که مردم به ویژه دز سوم واکسن کرونا را جدی تر بگیرند.

وی با بیان اینکه از ابتدای کرونا تاکنون در شاهرود و میامی ۳۲ هزار و ۷۸۴ نفر ابتلای قطعی کرونا ثبت شده است، گفت: فوتی‌های کرونایی در این دو شهرستان به صورت متوسط هفته‌ای دو مورد است که نشان می‌دهد هنوز خطر ابتلای به بیماری وجود دارد.