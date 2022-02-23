مسابقات کشتی فرنگی جام تختی در اهواز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهل و دومین دوره رقابت‌های بین المللی کشتی فرنگی جام جهان پهلوان غلامرضا تختی و گرامیداشت دهه فجر از پیش از ظهر امروز چهارشنبه با حضور ۱۳۷ فرنگی کار کشورهای ایران، ارمنستان و تونس در سالن ۲۵۰۰ نفری سازمان آب و برق گیت بوستان اهواز آغاز شد.

بنا بر تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا در استان خوزستان، این رقابت‌ها بدون حضور تماشاگر برگزار می‌شود.

تیم کشتی فرنگی ارمنستان با ۹ کشتی‌گیر و تیم تونس نیز با سه کشتی‌گیر، تنها تیم‌های خارجی شرکت‌کننده در این رقابت‌ها هستند و بنابر اعلام مسئولان برگزاری مسابقات، شیوع گسترده کرونا نقش زیادی در غیبت سایر تیم‌های خارجی در اهواز داشته است.

چهل و دومین دوره رقابت‌های بین المللی کشتی فرنگی جام جهان پهلوان غلامرضا تختی، ششم اسفندماه با شناخت نفرات و تیم‌های برتر به پایان می‌رسد.

با توجه به اهمیت این مسابقات در شناخت ترکیب تیم ملی، محمد بنا، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی با حضور در اهواز از نزدیک نظاره‌گر رقابت‌ها است.

