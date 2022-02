استاد دانشگاه تهران عضو تحریریه نشریه Scientific Reports شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، روح‌الله نوری، استادیار گروه تخصصی مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران است که سابقه عضویت در هیئت تحریریه پنج مجله دیگر عضو Web of Science (WOS) را دارد که این مجلات شامل Science of the Total Environment (Elsevier)، Paddy and Water Environment (Springer)، Hydrology Research (IWA)، Water (MDPI) و Hydrology (MDPI) هستند.

وی به تازگی به همراه جمعی از محققان دانشگاه تهران مقاله‌ای تحت عنوان «افت انسان‌محور آبخوان‌های ایران» در نشریه «مجموعه مقالات آکادمی ملی علوم آمریکا» منتشر کرده است.

با توجه به اهمیت موضوع مورد توجه در این مقاله، «انتشارات نیچر» نیز خلاصه‌ای از دستاوردهای مقاله این محقق دانشگاه تهران را در وب‌سایت خود منتشر کرده است.