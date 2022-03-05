صید ماهی در خوزستان ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان با صدور اطلاعیه‌ای، صید ماهی را تا اطلاع ثانوی در این استان ممنوع اعلام کرد؛ در این اطلاعیه آمده است: «به عموم مردم به ویژه صیادان و فروشندگان ماهی اعلام می‌دارد که هرگونه صید، حمل، عرضه و فروش ماهی رودخانه‌ای طبق قانون و مقررات حفاظت محیط زیست از ۱۵ اسفند سال جاری تا تاریخ صدور مجوز صید در سال ۱۴۰۱ که مقارن با فصل تکثیر و تخم‌ریزی ماهیان است، در همه منابع آبی شهرستان اعم از رودخانه‌ها، تالاب‌ها، دریاچه‌ها و آب بندهای طبیعی استان ممنوع است».

همچنین در این اطلاعیه از صیادان خواسته شده به منظور حفظ ذخایر آبزیان و منابع طبیعی خدادادی در فصل ممنوعه از هرگونه فعالیت صید و صیادی خودداری کنند و مردم در صورت مشاهده تخلف آن را به شماره‌های ۱۵۴۰ یا ۷۱-۳۳۷۳۷۷۶۹ اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان و ادارات محیط زیست در سطح استان گزارش کنند.