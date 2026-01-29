به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان عصر امروز پنجشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۴ در گفتوگوهای تلفنی جداگانه با «شیخ تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر و «شهباز شریف» نخستوزیر پاکستان، در خصوص آخرین تحولات منطقه در پی اقدامات تنشآفرین و بیثباتساز امریکا به تبادل نظر پرداخت.
پزشکیان در این گفتوگوها ضمن قدردانی از حمایتهای همیشگی و برادرانه دو کشور دوست و برادر قطر و پاکستان، ابراز امیدواری کرد که وحدت، همبستگی و همکاری میان کشورهای اسلامی بیش از پیش تقویت و تعمیق یابد.
رئیسجمهور با تأکید بر رویکرد اصولی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از دیپلماسی عزتمندانه مبتنی بر حقوق بینالملل، موضع برابر، پرهیز از تهدید و زورگویی و پیگیری نتایج برد ـ برد، تصریح کرد: اگر طرف آمریکایی واقعاً به دنبال مذاکره و دیپلماسی واقعی است، باید از اینگونه اقدامات تحریکآمیز و تنشزا دست برداشته و در عمل پایبندی خود به مسیر گفتوگو را اثبات کند.
پزشکیان با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران هیچگاه آغازگر جنگ نبوده و از درگیری استقبال نمیکند، خاطرنشان کرد: ما معتقدیم جنگ و درگیری به نفع هیچ طرفی نیست و بر مسیر تعامل و دیپلماسی تأکید داریم؛ با این حال، اجازه نخواهیم داد همانند تجارب گذشته، در حین مذاکره مورد تهدید یا تعرض قرار بگیریم و از کشور و ملت خود مقتدرانه دفاع خواهیم کرد.
امیر قطر و نخستوزیر پاکستان نیز در این گفتوگوهای تلفنی، با تأکید بر نفی و مخالفت قاطع با هرگونه اقدام علیه امنیت، استقلال و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، اعم از جنگ، تحریم یا مداخلات سیاسی، موضع اصولی و همیشگی کشورهای متبوع خود را در حمایت و اعلام همبستگی با دولت و ملت ایران اعلام کردند.
امیر قطر و نخست وزیر پاکستان همچنین با اشاره به ضرورت تداوم تلاشهای دیپلماتیک برای ایجاد زمینه گفتوگو، تعامل و حلوفصل مسائل از طریق روشهای سیاسی و دیپلماتیک، تصریح کردند که هرگونه تنش و درگیری میتواند منطقه را وارد چرخهای از خشونت و بیثباتی گسترده کند که پیامدهای فاجعهباری برای همه کشورهای منطقه به همراه خواهد داشت.
شیخ تمیم و شهباز شریف با قدردانی از رویکرد اصولی، منطقی و مسئولانه جمهوری اسلامی ایران در انتخاب مسیر گفتوگو، تعامل و دیپلماسی، بر استمرار تلاشها برای دستیابی به ابتکارات مؤثر در راستای ایجاد راهکارهای پایدار جهت حل مسائل تأکید کردند.
