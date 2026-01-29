  1. سیاست
  2. دولت
۹ بهمن ۱۴۰۴، ۲۰:۰۰

پزشکیان: ایران در دفاع از خود تردید نمی‌کند

پزشکیان: ایران در دفاع از خود تردید نمی‌کند

رئیس‌جمهور گفت: ما معتقدیم جنگ و درگیری به نفع هیچ طرفی نیست و بر مسیر تعامل و دیپلماسی تأکید داریم ولی ایران در دفاع از خود تردید نمی‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان عصر امروز پنجشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۴ در گفت‌وگوهای تلفنی جداگانه با «شیخ تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر و «شهباز شریف» نخست‌وزیر پاکستان، در خصوص آخرین تحولات منطقه در پی اقدامات تنش‌آفرین و بی‌ثبات‌ساز امریکا به تبادل نظر پرداخت.

پزشکیان در این گفت‌وگوها ضمن قدردانی از حمایت‌های همیشگی و برادرانه دو کشور دوست و برادر قطر و پاکستان، ابراز امیدواری کرد که وحدت، همبستگی و همکاری میان کشورهای اسلامی بیش از پیش تقویت و تعمیق یابد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر رویکرد اصولی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از دیپلماسی عزتمندانه مبتنی بر حقوق بین‌الملل، موضع برابر، پرهیز از تهدید و زورگویی و پیگیری نتایج برد ـ برد، تصریح کرد: اگر طرف آمریکایی واقعاً به دنبال مذاکره و دیپلماسی واقعی است، باید از این‌گونه اقدامات تحریک‌آمیز و تنش‌زا دست برداشته و در عمل پایبندی خود به مسیر گفت‌وگو را اثبات کند.

پزشکیان با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه آغازگر جنگ نبوده و از درگیری استقبال نمی‌کند، خاطرنشان کرد: ما معتقدیم جنگ و درگیری به نفع هیچ طرفی نیست و بر مسیر تعامل و دیپلماسی تأکید داریم؛ با این حال، اجازه نخواهیم داد همانند تجارب گذشته، در حین مذاکره مورد تهدید یا تعرض قرار بگیریم و از کشور و ملت خود مقتدرانه دفاع خواهیم کرد.

امیر قطر و نخست‌وزیر پاکستان نیز در این گفت‌وگوهای تلفنی، با تأکید بر نفی و مخالفت قاطع با هرگونه اقدام علیه امنیت، استقلال و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، اعم از جنگ، تحریم یا مداخلات سیاسی، موضع اصولی و همیشگی کشورهای متبوع خود را در حمایت و اعلام همبستگی با دولت و ملت ایران اعلام کردند.

امیر قطر و نخست وزیر پاکستان همچنین با اشاره به ضرورت تداوم تلاش‌های دیپلماتیک برای ایجاد زمینه گفت‌وگو، تعامل و حل‌وفصل مسائل از طریق روش‌های سیاسی و دیپلماتیک، تصریح کردند که هرگونه تنش و درگیری می‌تواند منطقه را وارد چرخه‌ای از خشونت و بی‌ثباتی گسترده کند که پیامدهای فاجعه‌باری برای همه کشورهای منطقه به همراه خواهد داشت.

شیخ تمیم و شهباز شریف با قدردانی از رویکرد اصولی، منطقی و مسئولانه جمهوری اسلامی ایران در انتخاب مسیر گفت‌وگو، تعامل و دیپلماسی، بر استمرار تلاش‌ها برای دستیابی به ابتکارات مؤثر در راستای ایجاد راهکارهای پایدار جهت حل مسائل تأکید کردند.

کد مطلب 6734903

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • سرباز ایران اسلامی IR ۰۴:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      1 0
      پاسخ
      سلام. تمام مردم ایران اسلامی پشتیبان ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند و آماده دفاع از کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی می‌باشند و با پیروی از رهبر معظم انقلاب اسلامی امام خامنه ای هر متجاوزی به ایران را نابود میکنند. إن شاء الله.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها