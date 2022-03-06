خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: عملیات نظامی روسیه در اوکراین امروز یکشنبه وارد یازدهمین روز خود شد. روز گذشته «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در سخنانی تصریح کرد: «تصمیم برای انجام عملیات ویژه در اوکراین تصمیمی دشوار بود». پوتین افزود: «موضع غرب در قبال اوکراین تئاتری پوچ است که سیاه را سفید و سفید را سیاه می‌نامد. روسیه حضور شبه‌نظامیان از خاورمیانه (غرب آسیا) در اوکراین را مشاهده کرده است، آنها از دستگاه‌های انتحاری علیه ارتش روسیه استفاده می‌کنند؛ اما موفق نشدند. تحریم‌ها علیه روسیه همانند اعلان جنگ است».

در همین حال، وزارت خارجه روسیه نیز روز گذشته بیانیه‌ای را در انتقاد از سیاست‌های ناتو و نیز اتحادیه اروپا در قبال بحران اوکراین صادر کرد. این وزارتخانه در بیانیه خود تأکید کرد: «مسکو از اتحادیه اروپا و کشورهای ناتو می‌خواهد تا از پمپاژ سلاح به رژیم کی‌یف دست بردارند». سامانه‌های استینگر که توسط غرب به اوکراین ارسال می‌شود ممکن است به دست تروریست‌ها بیفتد. در ادامه این گزارش، می‌توانید به‌روزرسانی اخبار تحولات در یازدهمین روز از اقدام نظامی روسیه در اوکراین را دنبال کنید:

۰۶:۰۸ دولت اوکراین برای پس از مرگ زلنسکی برنامه دارد

محل اختفای «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین در روزهای اخیر در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است و این در حالی است که وی همچنان در اظهارات خود تاکید دارد که کی یف را ترک نخواهد کرد.

پیش از این، زلنسکی مدعی شده بود که او هدف شماره ۱ عملیات نظامی روسیه است و تهدیدی مستقیم برای جان او و خانواده اش وجود دارد.

با این حال به تازگی «آنتونی بلینکن»، وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگویی اعلام کرده است که مقامات اوکراینی در صورت مرگ «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور این کشور در بحبوحه عملیات نظامی روسیه طرحی در دست دارند.

بلینکن به سی بی اس گفته است: «اوکراینی‌ها برنامه‌هایی دارند که من درباره آن صحبت نمی‌کنم یا وارد جزئیاتی نمی‌شوم تا مطمئن شوم که به هر طریقی دولت اوکراین تداوم خواهد داشت.»

۰۶:۰۷ بیش از یک میلیون اوکراینی وارد لهستان شدند

مرزبانی لدولت اوکراین برای پس از مرگ زلنسکی برنامه داردهستان اعلام کرد شمار پناهجویان اوکراینی که از زمان حمله روسیه وارد خاک این کشور شده‌اند از یک میلیون نفر گذشت.

گارد مرزی لهستان با انتشار یک پیام توییتری این موج پناهندگان را «یک میلیون تراژدی انسانی» توصیف کرد.

پیش از این سازمان ملل متحد شمار کل پناهجویان اوکراینی که این کشور را برای پیدا کردن سرپناه به مقصد کشورهای همسایه ترک کرده‌اند بیش از یک میلیون و پانصد هزار نفر تخمین زده بود.

۰۶:۰۶ اوکراین و روسیه در دیوان بین المللی دادگستری رو در رو می‌شوند

اوکراین روز دوشنبه از دیوان بین المللی دادگستری به عنوان دادگاه عالی سازمان ملل درخواست خواهد کرد که حکمی اضطراری برای توقف حملات روسیه صادر کند.

کی یف گفته است که توجیه مسکو برای حمله و تهاجم به دلیل نسل‌کشی علیه روس زبانان در اوکراین نادرست است.

اگرچه احکام دیوان بین المللی دادگستری الزام آور است و کشورها عموماً از آنها پیروی می‌کنند، اما هیچ وسیله‌ای برای اجرای احکام دیوان وجود ندارد.

۰۴:۲۴ بلاروس نیرو و تجهیزات به اوکراین نفرستاده است

معاون وزیر دفاع بلاروس، ارسال تجهیزات و نیروهای نظامی بلاروس به اوکراین را رد کرد.

معاون وزیر دفاع بلاروس گفت: ما در درگیری در اوکراین شرکت نمی‌کنیم. هیچ سرباز بلاروسی و تجهیزات بلاروسی در خاک اوکراین وجود ندارد. وی تاکید کرد که نیروهای مسلح موظف به اتخاذ تدابیر سختگیرانه برای تضمین امنیت مردم بلاروس و امنیت مرزهای آن هستند.

وی تصریح کرد: این اقدامات به منظور جلوگیری از نفوذ گروه‌های خرابکارانه به خاک جمهوری بلاروس انجام می‌شود.

۰۴:۲۳ رهبران غربی با سکوت خود گویی از کار افتاده‌اند

«ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین با انتشار پیامی ویدئویی غرب را به سکوت در برابر تحولات اوکراین متهم کرد و گفت: «گویی رهبران غربی از کار افتاده و منحل شده‌اند.»

زلنسکی با متهم و محکوم کردن «سکوت» غرب گفت که این سکوت در شرایطی است که روسیه اعلام کرده که حملاتش به صنایع دفاعی اوکراین را ادامه خواهد یافت.

رئیس جمهور اوکراین در پیام ویدئویی خود همچنین حملات روسیه را به دلیل استقرار «صدها هزار نفر» در محل‌های مورد حمله واقع شده، «قتل عمدی» خواند.

۰۴:۱۸ دور سوم مذاکرات روسیه و اوکراین در مرز لهستان برگزار می‌شود

سومین دور مذاکرات روسیه و اوکراین در مرز لهستان و بلاروس برگزار خواهد شد.

این خبر را «دیوید آراخامیا»، از اعضای تیم نمایندگی اوکراین و عضو پارلمان این کشور اعلام کرده و گفته است: «انتظار می‌رود دور سوم مذاکرات روسیه و اوکراین در روز دوشنبه ۷ مارس در مرز لهستان و بلاروس به مانند قبل برگزار شود.»

به گفته آراخامیا، مذاکرات از ساعت ۱۵:۰۰ بعد از ظهر به وقت محلی (مصادف با وقت مسکو) در آغاز می‌شود.

۰۴:۱۷ آزادی ۶۸ شهر و روستای جدید توسط جمهوری دونتسک

جمهوری دونتسک از آزادسازی ۶۸ شهر و روستای جدید که تحت کنترل نیروهای اوکراینی بودند، خبر داد.

ستاد دفاع منطقه‌ای جمهوری دونتسک گزارش داد: تا شامگاه ۶ مارس، نیروهای ما ۶۸ منطقه را از کنترل نیروهای اوکراینی آزاد کردند.

جمهوری دونتسک همچنین از انهدام مقر نیروهای شمال اوکراین و کشته شدن فرماندهان آن خبر داد.

طبق این گزارش، نیروهای دونتسک به مرزهای استان زاپوروژیه اوکراین، جایی که نیروهای روسی در آن حضور داشتند، رسیده‌اند.

۰۴:۱۵ اوکراین برای منفجر کردن رآکتور هسته‌ای خارکف برنامه دارد

وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که نیروهای امنیتی اوکراین و گردان ملی گرایان آزوف در حال برنامه ریزی برای منفجر کردن یک راکتور در مرکز تحقیقات ملی انستیتوی فیزیک و فناوری خارکف هستند تا پس از آن نیروهای مسلح روسیه را به پرتاب راکت به سمت این راکتور هسته‌ای آزمایشی متهم کنند.

در این ارتباط، وزارت دفاع روسیه با انتشار بیانیه‌ای گفته است که: «نیروهای امنیتی اوکراین به همراه شبه نظامیان گردان آزوف در حال طراحی یک اقدام تحریک آمیز با هدف آلودگی رادیواکتیو احتمالی در منطقه نزدیک شهر خارکف هستند و ملی گرایان یک راکتور را در سیستم آزمایشی هسته‌ای واقع در مرکز تحقیقات ملی خارکف مین گذاری کرده‌اند.»

۰۳:۲۴ پوتین می‌داند زلنسکی کجاست اما قصد کشتن وی را ندارد

منابع آگاه به کانال ۱۲ اسرائیل گفتند که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، ایده توقف عملیات نظامی در اوکراین را تا زمانی که اوکراینی‌ها تمام سلاح‌های خود را تحویل ندهند رد می‌کند.

منابع این شبکه که در جریان دیدار اخیر پوتین و نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم صهیونیستی قرار گرفتند، گفتند: روس‌ها به اسرائیلی‌ها گفته‌اند که مکان اختفای ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین را می‌دانند، اما از هدف قرار دادن او خودداری می‌کنند.

۰۱:۴۷ لهستان هواپیماهای جنگی خود را به اوکراین نمی‌فرستد

دفتر نخست وزیری لهستان اعلام کرد که لهستان هواپیماهای جنگی خود را به اوکراین نمی‌فرستد و اجازه استفاده از فرودگاه‌های خود را در جنگ اوکراین نمی‌دهد.

این اظهارات نخست وزیر لهستان پس از گزارش‌های آمریکا منتشر شد که روز شنبه منتشر شد و در آن تاکید شده بود که آمریکا و لهستان در حال بررسی قراردادی برای ارائه هواپیماهای جنگنده به اوکراین هستند.

۰۰:۳۶ ۱۰۴ سرباز اوکراینی تسلیم شدند

سخنگوی نظامیان جمهوری خلق دونتسک، اعلام کرد که تاکنون ۱۰۴ سرباز اوکراینی سلاح‌های خود را زمین گذاشته و تسلیم نیروهای دونتسک شده‌اند.

۲۳:۴۶ پارلمان انگلیس درباره تحریم‌های شدیدتر علیه روسیه رأی گیری می‌کند

پارلمان انگلیس قرار است در مورد اقدامات تحریمی بیشتر علیه روسیه با هدف افزایش بیشتر فشار بر «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه رأی گیری کند.

سخنگوی «بوریس جانسون»، نخست وزیر انگلیس در این ارتباط گفته است که دفتر نخست وزیری یک سری اصلاحات را در لایحه جرایم اقتصادی برای شناسایی و سرکوب نخبگان فاسد و افزایش فشار بر دولت پوتین ارائه کرده است.

قرار است نمایندگان مجلس عوام فردا اصلاحات در لوایح جدید تحریمی را بررسی کنند.

گفته شده این اصلاحات به لندن اجازه خواهد داد تا تحریم‌های سخت‌تر و سریع‌تر علیه روسیه را اجرا کند.

۲۳:۱۸ پوتین به ماکرون: اوکراین باید به خواسته‌های ما پاسخ دهد و گرنه جنگ ادامه می‌یابد

«ولادیمیر پوتین» در گفت‌وگوی تلفنی با «امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه، خواسته‌های خود در اوکراین را تکرار کرد و گفت که اوکراین باید به آن‌ها پاسخ دهد وگرنه جنگ ادامه می‌یابد.

سخنگوی کاخ ریاست جمهوری فرانسه، «الیزه» نیز در یک نشست خبری با خبرنگاران گفت که ماکرون صبح روز یکشنبه به مدت یک ساعت و ۴۵ دقیقه با پوتین صحبت کرده است تا خواسته‌های جوامع بین‌المللی برای توقف خصومت‌ها و همچنین تضمین امنیت غیرنظامیان و اجازه فعالیت سازمان‌های بشردوستانه در اوکراین را تکرار کند.

سخنگوی الیزه گفت: رئیس‌جمهور پوتین در این گفتگو بار دیگر اعلام کرد که تمام اهداف خود را از طریق مذاکره یا جنگ به دست می‌آورد.

همچنین گفته شده که پوتین در گفتگو با رئیس جمهور فرانسه بار دیگر خواسته‌های خود را شامل موارد زیر تکرار کرد:

نازی زدایی اوکراین، خنثی سازی و بی طرف شدن اوکراین و عدم پیوستن به ناتو و خلع سلاح شدن اوکراین

پوتین در این گفتگو همچنین تاکید کرده که اگر اوکراین از پذیرش این درخواست‌ها خودداری کند، عملیات نظامی ادامه خواهد یافت. هرچند همزمان رئیس جمهور فرانسه درخواست‌های روسیه را غیرقابل قبول عنوان کرده و خواستار توقف عملیات نظامی روسیه در اوکراین شده است.

۲۱:۵۰ هشدار حمله در شهرهای مختلف اوکراین



مقامات کی یف اعلام کردند: ما از شهروندان می‌خواهیم که فوراً به پناهگاه‌ها بروند.



خبرگزاری اوکراین در این خصوص اعلام کرد: هشدار حملات هوایی روسیه به خارکیف، سومی، چرنیهف، ریونه و دیگر شهرها داده شده است.



طی دقایق گذشته آژیر خطر در ۱۷ شهر اوکراین به صدا درآمد.

۲۱:۴۶ برنامه ریزی برای خروج زلنسکی



روزنامه انگلیسی سان نوشت: نیروهای ویژه آمریکا و انگلیس آماده خارج کردن ولودیمیر زلنسکی از کشورش و انتقال به مکانی نامشخص هستند.

۲۱:۰۰ آمار کشته‌های غیر نظامی



سازمان ملل: از زمان آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین تا کنون ۳۶۴ غیرنظامی کشته و ۷۶۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

۲۰:۳۸ هدایت نیروگاه اتمی زاپروژیا به دست روسیه است



رافائل گروسی دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز اعلام کرد: کی یف به آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد که هدایت نیروگاه اتمی زاپروژیا در حال حاضر تابع دستورات فرماندهی نیروهای روسیه است.

۲۰:۲۰ ادعای روسیه درباره سلاح‌های بیولوژیک اوکراین



وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: ما اسنادی در اختیار داریم که توسعه اجزای سلاح‌های بیولوژیک را در آزمایشگاه‌های اوکراین در نزدیکی مرز روسیه تایید می‌کند.

۲۰:۰۲ فرمانده ارتش انگلیس: مشارکت شهروندان انگلیس در جنگ، غیرقانونی و بی فایده است



"تونی راداکین" فرمانده ارتش انگلیس در اظهاراتی متناقض با مواضع "لیز تراس" وزیر خارجه این کشور گفت: رفتن داوطلبانه شهروندان انگلیسی به اوکراین برای مشارکت در جنگ علیه روسیه، غیرقانونی و بی فایده است.‌



۱۹:۲۰ توضیح مسکو درباره انهدام فرودگاه وینیتسیا



وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: فرودگاه نظامی وینیتسیا اوکراین را با موشک‌های دوربرد منهدم و از حالت عملیات خارج کردیم.

وزارت دفاع روسیه در این خصوص تصریح کرد: ما از قبل هشدار می‌دهیم که تأسیسات صنایع نظامی اوکراین را هدف قرار خواهیم داد و از کسانی که در آن هستند می‌خواهیم که آنجا را ترک کنند.



۱۸:۴۰ اوکراین: توافق بر سر کریمه، لوهانسک و دونتسک غیر ممکن است

عضو هیأت اوکراینی در مذاکرات با روسیه امروز اعلام کرد: موضوع کریمه و به رسمیت شناختن لوهانسک و دونتسک تنها مسائلی هستند که توافق بر سر آنها غیر ممکن است.

۱۷:۱۱ وزارت دفاع بلاروس: استعفای رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور صحت ندارد

خبرگزاری تاس خبر داد؛ وزارت دفاع بلاروس امروز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که اخبار منتشره از سوی رسانه‌های اوکراینی مبنی بر استعفای رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور جعلی بوده و صحت ندارد.

۱۶:۵۹ وزارت کشور اوکراین امروز ادعا کرد: دومین تلاش برای ایجاد یک کریدور بشردوستانه برای تخلیه ساکنان ماریوپل به دلیل بمباران روسیه شکست خورد!!

۱۶:۵۶ کرملین: به میانجیگری تل‌آویو در بحران اوکراین نیازی نیست

مدیر دفتر المیادین در مسکو گفت: کرملین ضمن ابراز نارضایی از موضع اسرائیل در قبال بحران اوکراین اعلام کرد به میانجیگری تل آویو در بحران اوکراین نیازی نیست.

۱۶:۵۴ نیروهای روسی وارد مرکز شهر «اربین» در شمال غربی کی‌یف شدند

خبرنگار الجزیره در خبری فوری اعلام کرد: نیروهای روسی وارد مرکز شهر اربین در شمال غربی کی‌یف پایتخت اوکراین شدند.

۱۶:۴۴ وزیر دفاع اوکراین: وضعیت اقتصادی کشور در شرایط جنگی قرار دارد

اولکسی رزینکوف، وزیر دفاع اوکراین با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی فیسبوک، گفت به دلیل وضعیت جنگی اقتصاد کشورش، کارخانه‌ها باید به فعالیت تولیدی خود ادامه دهند.

۱۶:۳۴ آژیرهای خطر در شهر کی‌یف پایتخت اوکراین امروز یکشنبه ۶ مارس مجدداً به صدا در آمدند

۱۶:۱۹ زلنسکی خطاب به متحدان غربی: به ما جنگنده بدهید تا از خود دفاع کنیم

درخواست چند باره زلنسکی از متحدان غربی: اگر در اوکراین پرواز ممنوع اعلام نمی‌کنید حداقل به ما جنگنده بدهید تا از خود دفاع کنیم.

۱۶:۰۵ زلنسکی: فرودگاه شهر «وینیتسا» کاملاً منهدم شده است

زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خبر داد که فرودگاه شهر «وینیتسا» در حملات هوایی روسیه کاملاً منهدم شده است.

۱۵:۳۹ مذاکره‌کننده اوکراینی اظهار داشت: روسیه تازه هزینه‌های جنگ را می‌فهمد و به همین دلیل، گفت‌وگوها سازنده می‌شود

۱۵:۳۲ پوتین: امکان توقف عملیات نظامی روسیه وجود دارد

پوتین خطاب به اردوغان گفت: چنانچه کی‌یف جنگیدن را متوقف و خواسته‌های امنیتی را اجرا کند، امکان توقف عملیات نظامی روسیه هم وجود دارد.

۱۴:۳۳ کنگره آمریکا ۲.۷ میلیارد دلار به بحران اوکراین اختصاص داده است

«آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا در سخنانی با بیان اینکه روسیه با حمله به اوکراین باعث ایجاد یک بحران انسانی شده است، اظهار داشت که کنگره ۲.۷ میلیارد دلار را برای مقابله با این بحران اختصاص داده است.

وی همچنین حمله روسیه به اوکراین را نقض تمامی قوانین بین‌المللی خواند و گفت که آمریکا هرچه در توان دارد برای کمک به «مولداوی» و بحران بشری حاصل از جنگ اوکراین، به کار خواهد بست.

۱۳:۲۳ درخواست اوکراین از سازمان امنیت اروپا برای کنترل تأسیسات هسته‌ای

گالوشچنکو، وزیر انرژی اوکراین گفت: کی‌یف از هیئت سازمان امنیت و همکاری اروپا جهت به دست گرفتن کنترل تمامی تأسیسات هسته‌ای از جمله نیروگاه‌های هسته‌ای چرنوبیل و زاپروژیا دعوت کرده است.

۱۳:۱۰ انهدام سامانه پدافند هوایی اس -۳۰۰ اوکراین

خبرگزاری تاس روسیه خبر: داد: نیروهای روسی سامانه پدافند هوایی اس -۳۰۰ اوکراین را منهدم کردند.

۱۳:۰۴ شارل میشل رئیس شورای اروپا: اتحادیه اروپا تهیه و تدارک هواپیماهای جنگی برای اوکراین را تأمین مالی نخواهد کرد

۱۲:۳۲ انهدام یکی از تأسیسات نظامی ملی گرایان اوکراینی

وزارت دفاع روسیه گزارش داد، یک فروند جنگنده سوخو -۳۴ طی یک حمله هوایی با دقت بالا یکی از تأسیسات نظامی ملی گرایان اوکراینی را مورد اصابت قرار داد و منهدم کرد

۱۲:۱۹ انگلیس: تا پایان جنگ فاصله داریم

«دومینیک راب» معاون نخست وزیر انگلیس: اگر نگوییم چند سال، دست کم چند ماه تا شکست دادن پوتین در اوکراین فاصله داریم و این چیزی نیست که ظرف چند روز فیصله یابد.

۱۲:۰۸ نخست وزیر انگلیس اظهار کرد: درگیری اوکراین درگیری ناتو نیست و نخواهد بود؛ هیچیک از کشورهای ناتو به اوکراین نیرو نفرستاده‌اند

۱۱:۳۸ یک منبع روسی آگاه در گفت‌وگو با اینترفکس گفت: کارشناسان اوکراینی قادر هستند طی ماه‌های آینده بمب اتم تولید کنند

۱۱:۱۱ نیروهای روسی بیش از ۲۲۰۰ زیرساخت نظامی اوکراین را منهدم کردند

وزارت دفاع روسیه امروز یکشنبه بیانیه‌ای را در خصوص عملیات نظامی این کشور در اوکراین صادر کرد. این وزارتخانه اعلام کرد: نیروهای روسی بیش از ۲۲۰۰ زیرساخت نظامی اوکراین را منهدم کردند.

بر اساس این گزارش، در ادامه بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است: در روز گذشته (۵ مارس) نیروهای مسلح روسیه در جریان یک عملیات، ۶۱ زیرساخت نظامی اوکراین را به صورت گسترده هدف قرار دادند.

۰۹:۵۳ وزارت خارجه کانادا از اتباع خود در روسیه خواست خاک این کشور را ترک کنند

وزارت خارجه کانادا ضمن بیان اینکه نمی‌توان شرایط امنیتی را پیش بینی کرد و اوضاع می‌تواند ناگهان رو به وخامت بگذارد، از اتباع خود در روسیه خواست تا در شرایط فعلی که پروازهای تجاری همچنان در دسترس هستند، خاک روسیه را ترک کنند.

این وزارتخانه اعلام کرد که پروازهای در دسترس بسیار محدود شده و ممکن است توانایی سفارت در ارائه خدمات کنسولی به روسیه نیز بسیار محدود شود.

گفتنی است که کانادا مانند بسیاری دیگر از کشورهای غربی، از زمان آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین تحریم‌هایی را علیه مسکو اعمال کرده است.

۰۹:۴۴ مقام روس: مذاکره با «زلنسکی» هیچ فایده‌ای ندارد

«میخائیل شرمیت» نماینده مجلس دومای روسیه سخنانی را در خصوص بحران اوکراین مطرح کرد. وی گفت: مذاکره با «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین به منظور حل و فصل بحران این کشور هیچ فایده‌ای ندارد.

بر اساس این گزارش، این مقام روسی گفت: زلنسکی به طور کامل تحت تأثیر غربی‌ها و رهبران گروه‌های ملی گرا است. از همین روی، واضح است که مذاکرات سیاسی با او هیچ نتیجه‌ای به دنبال نخواهد داشت.

۰۹:۳۹ منبع آگاه روسی؛ اوکراین در حال تحقیق و توسعه سلاح هسته‌ای بوده است

یک منبع آگاه در گفتگو با خبرگزاری ریانووستی روسیه اعلام کرد که درگیری‌های اخیر در ساختمان‌های اداری در نیروگاه هسته‌ای «زاپروژیا» می‌تواند به این واقعیت مربوط شود که اسناد مربوط به کار در مورد ایجاد سلاح هسته‌ای توسط کی‌یف در آنجا ذخیره شده است.

منبع مذکور در این باره گفت: اسناد معینی نیز در نیروگاه هسته‌ای موجود بود. درگیری با گروه‌های خرابکار و شناسایی اوکراینی در اماکن اداری مجاور این نیروگاه ظاهراً به این موضوع مرتبط بود.

۰۸:۳۳ وزارت دفاع استرالیا خبر داد: ارسال تجهیزات نظامی و دارویی به اوکراین

وزارت دفاع استرالیا خبر داد: دولت کانبرا، یک فروند بوئینگ سی -۱۷ گلوب مستر، که از بزرگترین هواپیماهای باربری جهان است، تجهیزات نظامی و محموله‌های دارویی به اوکراین فرستاد.

۰۷:۴۹ هدف از اعزام تروریست از سوریه به اوکراین طولانی‌تر کردن بحران است

«حسام طالب» تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی لبنان سخنانی را در خصوص بحران اوکراین مطرح کرد. وی از نقش سازمان ناتو در قبال این بحران به شدت انتقاد کرد و آن را غیر سازنده خواند.

بر اساس این گزارش، کارشناس و تحلیلگر لبنانی در این خصوص اظهار داشت: هدف اصلی و اساسی سازمان ناتو از انتقال تروریست‌های تکفیری از سوریه به اوکراین، طولانی‌تر کردن بحران این کشور است.

وی افزود: نباید رابطه میان تروریست‌های سوریه و دولت اوکراین را فراموش کرد. از زمان آغاز بحران سوریه، دولت اوکراین از گروه‌های تروریستی در آنجا حمایت تسلیحاتی به عمل آورد. اوکراین تسلیحات اروپایی را در اختیار تکفیری‌ها قرار داد.

این شخصیت لبنانی اظهار داشت: سازمان ناتو، گروه‌های تروریستی را وارد اوکراین کرده‌اند. این گروه‌ها عمدتاً از سوریه وارد اوکراین شده‌اند. ترکیه نقش مهمی در انتقال تکفیری‌ها از سوریه به اوکراین ایفا کرده و می‌کند.

۰۷:۴۳ سفیر روسیه در واشنگتن: لفاظی ضد روسی در آمریکا به مرز پوچی رسیده است

آناتولی آنتونوف سفیر روسیه در واشنگتن درباره اظهارات سناتور ریک اسکات که معتقد است نیروهای آمریکایی باید به اوکراین وارد شوند، گفت: لفاظی‌های ضد روسی در آمریکا به مرز پوچی رسیده است. سیاستمداران آمریکایی متوجه مفهوم گفته‌های خود نیستند. شعارهایی که در واشنگتن شنیده می‌شود بیش از پیش غیرمسئولانه، تحریک‌آمیز و از همه مهم‌تر برای امنیت بین‌المللی به شدت خطرناک می‌شود.

۰۷:۳۲ لهستان و ایالات متحده در حال بررسی تأمین هواپیماهای دوران شوروی برای کمک به اوکراین هستند

گزارش‌ها حاکی از آن است که لهستان و ایالات متحده در حال بررسی تأمین هواپیماهای دوران شوروی برای کمک به اوکراین هستند. وال استریت ژورنال به نقل از مقامات آمریکایی که نامشان فاش نشده است، گزارش داد که ایالات متحده در حال بررسی قراردادی است که بر اساس آن لهستان می‌تواند در ازای دریافت جنگنده‌های F-۱۶ از ایالات متحده، هواپیماهای دوران شوروی را در اختیار اوکراین قرار دهد.

۰۶:۳۰ مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا: فقط چین می‌تواند میانجیگر بین روسیه و اوکراین باشد

جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد: چین باید بین روسیه و اوکراین میانجیگری کند، زیرا کشورهای غربی نمی‌توانند چنین نقشی را ایفا کنند. بورل به روزنامه اسپانیایی ال موندو، در مورد نیاز به یک میانجی برای حل مناقشه بین روسیه و اوکراین گفت: هیچ جایگزینی وجود ندارد. من مطمئن هستم که باید چین باشد.

وی افزود: دیپلماسی مؤثر در این مورد نمی‌تواند اروپایی یا آمریکایی باشد، دیپلماسی چین در اینجا می‌تواند مؤثر باشد. بورل افزود: واضح است که اتحادیه اروپا و آمریکا نمی‌توانند میانجیگری کنند. وی احیای دیپلماسی چهارجانبه نرماندی شامل روسیه، اوکراین، فرانسه و آلمان را رد کرد.

۰۵:۴۰ اسپوتنیک اعلام کرد؛ ۷۱ درصد مردم روسیه از حمله به اوکراین حمایت می‌کنند

نظرسنجی انجام شده توسط آژانس VTsIOM نشان می‌دهد که ۷۱ درصد از شهروندان روسیه مطمئن هستند که اوضاع با عملیات نظامی در اوکراین به خوبی پیش می‌رود و کاملاً از آن حمایت می‌کنند. همچنین نتایج این نظرسنجی آماری تأیید کرد که ۸۴ درصد از روس‌ها کاملاً به ارتش روسیه اعتماد دارند.

همچنین ۴۶ درصد از شهروندان معتقدند که این عملیات برای محافظت از روسیه و جلوگیری از استقرار پایگاه‌های نظامی ناتو در اوکراین ضروری است و ۱۸ درصد از آنها محافظت از ساکنان جمهوری‌های دونتسک و لوهانسک را در برابر بمباران مداوم اوکراین مهم می‌دانند.