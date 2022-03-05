فقط چین می تواند میانجیگر بین روسیه و اوکراین باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد: چین باید بین روسیه و اوکراین میانجیگری کند، زیرا کشورهای غربی نمیتوانند چنین نقشی را ایفا کنند.
بورل به روزنامه اسپانیایی ال موندو، در مورد نیاز به یک میانجی برای حل مناقشه بین روسیه و اوکراین گفت: هیچ جایگزینی وجود ندارد. من مطمئن هستم که باید چین باشد.
وی افزود: دیپلماسی مؤثر در این مورد نمیتواند اروپایی یا آمریکایی باشد، دیپلماسی چین در اینجا میتواند مؤثر باشد.
بورل افزود: واضح است که اتحادیه اروپا و آمریکا نمیتوانند میانجیگری کنند. وی احیای دیپلماسی چهارجانبه نرماندی شامل روسیه، اوکراین، فرانسه و آلمان را رد کرد.
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