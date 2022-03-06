به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی صمت استان سمنان، روح الله حامدی با بیان اینکه درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاهای اساسی در سمنان بررسی و اجرا می‌شود، ابراز کرد: درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاهای اساسی بر اساس طرح دولت و در راستای اجرای مفاد ماده ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر شفاف سازی و روان سازی نظام توزیع و روز آمد سازی شیوه‌های نظارت بر بازار، انجام می‌شود که با اجرای این طرح و شفاف شدن قیمت تمام شده تولید، دست دلالان و واسطه‌ها از نظام عرضه و توزیع کوتاه می‌شود و کالاها با قیمت واقعی به دست مصرف کننده می‌رسد.

وی با بیان اینکه مرحله اول اجرای این طرح از ۲۷ آذر ماه سال جاری شروع شده است، افزود: کالاهای مشمول این طرح در چهار مرحله ابلاغ شده که مرحله آخر شامل کالاهایی از قبیل انواع حبوبات، آجیل، چای و دم نوش، غلات، مواد پروتئینی، کیک و بیسکوئیت، لوازم صوتی تصویری و… می‌باشد.

مدیر پروژه درج قیمت تولیدی بر روی کالاهای اساسی وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان سمنان گفت: در استان ۷۴ واحد صنعتی مشمول بیش از ۹۰ قلم کالای مراحل ابلاغی وزارت قرار گرفته است که بعد از صحبت‌های اقناعی و توجیه طرح تاکنون ۱۶ واحد تولیدی تمکین و با سفر وزیر صمت به استان و رفع بسیاری از ابهامات تولید کنندگان، هم اکنون در حال پیگیری و اجرای صددرصدی طرح در واحدهای تولیدی مشمول هستیم.

حامدی اظهار کرد: با اجرای این طرح واحدهای تولیدی با در نظر گرفتن هزینه‌های تولید، سود کارخانه و ارزش افزوده کالا ملزم به درج قیمت تولیدکننده بر روی کالا هستند و در نظام توزیع و عرضه شامل شرکت‌های پخش، عمده فروش‌ها و بُنَکدارها نیز سود قانونی لحاظ می‌شود و در نهایت مغازه دار با درج قیمت نهایی مصرف کننده که در کالاهای مصرفی ۳۰ درصد و در کالاهای سرمایه‌ای و بادوام ۲۰ درصد بیشتر از قیمت تولیدکننده است، کالا به مردم عرضه می‌شود.

وی با بیان اینکه با اجرای این طرح هم تولیدکننده وهم مصرف کننده منتفع می‌شوند، افزود: این طرح از ابتدا تا انتها دارای ضمانت اجرایی است و با بازرسی صورت حساب‌های موجود، راه هر گونه تخلف بسته می‌شود همچنین هر واحد تولیدی با دارا بودن پروانه بهره برداری و سیب سلامت که قادر به بسته بندی کالا است از تاریخ ۲۳ بهمن ماه سال جاری مشمول این طرح شده و عرضه کنندگان کالاها به صورت فله‌ای نیز ملزم به ارائه فاکتور معتبر خرید به مصرف کننده و رعایت سود قانونی هستند.