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۱۵ اسفند ۱۴۰۰، ۹:۵۰

مسئول بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان:

درج قیمت تولید روی کالاها در استان سمنان دست واسطه را قطع می‌کند

درج قیمت تولید روی کالاها در استان سمنان دست واسطه را قطع می‌کند

سمنان- مسئول بازرسی سازمان صمت سمنان با بیان اینکه درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاهای اساسی راهی برای کوتاه شدن دست واسطه‌ها است، گفت: این طرح در استان بررسی و اجرایی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی صمت استان سمنان، روح الله حامدی با بیان اینکه درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاهای اساسی در سمنان بررسی و اجرا می‌شود، ابراز کرد: درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاهای اساسی بر اساس طرح دولت و در راستای اجرای مفاد ماده ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر شفاف سازی و روان سازی نظام توزیع و روز آمد سازی شیوه‌های نظارت بر بازار، انجام می‌شود که با اجرای این طرح و شفاف شدن قیمت تمام شده تولید، دست دلالان و واسطه‌ها از نظام عرضه و توزیع کوتاه می‌شود و کالاها با قیمت واقعی به دست مصرف کننده می‌رسد.

وی با بیان اینکه مرحله اول اجرای این طرح از ۲۷ آذر ماه سال جاری شروع شده است، افزود: کالاهای مشمول این طرح در چهار مرحله ابلاغ شده که مرحله آخر شامل کالاهایی از قبیل انواع حبوبات، آجیل، چای و دم نوش، غلات، مواد پروتئینی، کیک و بیسکوئیت، لوازم صوتی تصویری و… می‌باشد.

مدیر پروژه درج قیمت تولیدی بر روی کالاهای اساسی وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان سمنان گفت: در استان ۷۴ واحد صنعتی مشمول بیش از ۹۰ قلم کالای مراحل ابلاغی وزارت قرار گرفته است که بعد از صحبت‌های اقناعی و توجیه طرح تاکنون ۱۶ واحد تولیدی تمکین و با سفر وزیر صمت به استان و رفع بسیاری از ابهامات تولید کنندگان، هم اکنون در حال پیگیری و اجرای صددرصدی طرح در واحدهای تولیدی مشمول هستیم.

حامدی اظهار کرد: با اجرای این طرح واحدهای تولیدی با در نظر گرفتن هزینه‌های تولید، سود کارخانه و ارزش افزوده کالا ملزم به درج قیمت تولیدکننده بر روی کالا هستند و در نظام توزیع و عرضه شامل شرکت‌های پخش، عمده فروش‌ها و بُنَکدارها نیز سود قانونی لحاظ می‌شود و در نهایت مغازه دار با درج قیمت نهایی مصرف کننده که در کالاهای مصرفی ۳۰ درصد و در کالاهای سرمایه‌ای و بادوام ۲۰ درصد بیشتر از قیمت تولیدکننده است، کالا به مردم عرضه می‌شود.

وی با بیان اینکه با اجرای این طرح هم تولیدکننده وهم مصرف کننده منتفع می‌شوند، افزود: این طرح از ابتدا تا انتها دارای ضمانت اجرایی است و با بازرسی صورت حساب‌های موجود، راه هر گونه تخلف بسته می‌شود همچنین هر واحد تولیدی با دارا بودن پروانه بهره برداری و سیب سلامت که قادر به بسته بندی کالا است از تاریخ ۲۳ بهمن ماه سال جاری مشمول این طرح شده و عرضه کنندگان کالاها به صورت فله‌ای نیز ملزم به ارائه فاکتور معتبر خرید به مصرف کننده و رعایت سود قانونی هستند.

کد مطلب 5439800

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