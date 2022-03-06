عبور «دستورالعمل انتخابات» کمیته از خوان اول/تصمیم مهم برای آینده

به گزارش، خبرنگار مهر، انتخابات کمیته ملی المپیک بر اساس «دستور العمل اجرایی انتخابات» برگزار خواهد شد، این دستور طی هفته های اخیر توسط «ستاد تطبیق و بررسی روند برگزاری انتخابات» تدوین شده است تا پس از طی کردن پروسه های قانونی ملاک عمل برای انتخابات آتی باشد.

«دستور العمل اجرایی انتخابات» در یکصدو دومین نشست اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک مطرح و مصوبه آنها را گرفته است. دستور العمل مورد نظر باید تاییدیه اعضای مجمع عمومی کمیته ملی را هم بگیرد و پس از آن در اختیار کمیته بین المللی المپیک قرار بگیرد. مصوبه IOC گام آخر برای اجرایی شدن «دستور العمل اجرایی انتخابات» است.

به همین منظور دستورالعمل تدوین شده در اختیار اعضای مجمع کمیته ملی المپیک قرار گرفته است تا آنها با اشراف کامل نسبت به آن در مجمع روز سه شنبه شرکت کنند.

تعیین زمان انتخابات کمیته سه ماه پیش از اتمام دوره

بر اساس این دستورالعمل جدید، زمان انتخابات حداقل ۳ ماه قبل از پایان دوره ۴ ساله توسط هیات اجرایی تعیین خواهد شد. این موضوع در بند اول از بخش اول (نحوه برگزاری انتخابات) مورد تاکید قرار گرفته است.

همچنین در ماده دوم بخش اول این دستورالعمل با استناد به اساسنامه کمیته ملی المپیک (تبصره ۲ از ماده ۷) عنوان شده که دعوتنامه شرکت در مجمع عمومی به همراه دستور جلسه حداقل یک ماه پیش از تشکیل مجمع با پست سفارشی برای اعضای مجمع ارسال شود.

تعیین زمان انتخابات کمیته ملی المپیک سه ماه پیش از اتمام دوره چهار ساله در حالی در «دستور العمل اجرایی انتخابات» مورد تاکید قرار گرفته است که با وجود گذشت دو ماه از دوره فعلی اعضای هیات رئیسه و اجرایی هنوز زمان انتخابات مشخص نیست.

البته قرار بود انتخابات کمیته ملی المپیک همزمان با مجمع عمومی این کمیته در تاریخ ۱۷ اسفندماه برگزار شود. این تاریخ در نشست ۲۰ آبان ماه اعضای هیات اجرایی به تصویب رسید با این حال آنها در نشست ۱۰ بهمن ماه خود تصمیم به لغو انتخابات در این زمان گرفتند.

تاکید بر انتخابی نبودن دبیرکل و خزانه دار

طبق اساسنامه جدید کمیته ملی المپیک (تبصره ۲ از ماده ۱۴ - ترکیب هیات اجرایی) دبیرکل و خزانه دار این کمیته با پیشنهاد رئیس و تایید هیات اجرایی منصوب می شوند در جلسات هیات اجرایی بدون حق رای شرکت می کنند.

تعیین اینگونه دبیرکل و خزانه دار در دوره فعلی مدیریت کمیته ملی المپیک و با پیشنهاد سیدرضا صالحی امیری مورد توجه قرار گرفت طوریکه مبنای کار برای معرفی کیکاوس سعیدی به عنوان دبیرکل قرار گرفت.

در دستورالعمل اجرایی انتخابات هم هیچ اشاره ای به انجام رای گیری و انتخاب متصدیان این دو پست نشده است. در ماده ۴ از بخش اول این دستورالعمل عنوان شده که انتخاب رئیسف نواب رئیس و اعضای هیات اجرایی با رای مخفی و کتبی انجام می شود.

تغییر ستاد تطبیق و بررسی روند برگزاری انتخابات

به منظور تدوین دستورالعمل اجرایی انتخابات، ستاد ویژه انتخابات تشکیل شد. طبق دستورالعمل تدوین شده که حالا مصوبه هیات اجرایی را هم دارد، ترکیب این ستاد تغییراتی داشته است.

بر اساس دستورالعمل تدوین شده ترکیب ستاد تطبیق و بررسی روند برگزاری انتخابات به این شرح هستند:

۱- دبیرکل (رئیس ستاد)

۲- یک نفر از نواب رئیس

۳- دو نفر از اعضای هیات اجرایی منتخب روسای فدراسیون ها به پیشنهاد رئیس و تصویب هیات اجرایی

۴- رئیس مرکز نظارت بر تیم های ملی

۵- مدیر امور بین الملل

۶- مدیر روابط عمومی

۷- مدیر حراست

۸- مدیر حقوقی و امور قراردادها

۹- مسئول دبیرخانه ستاد به انتخاب دبیرکل (دبیر ستاد)

این در حالی است که در ستادی که به منظور تدوین همین آئین نامه تشکیل و آغاز به کار کرد احمدی بابایی سرپرست خزانه داری کمیته، محسن میر مشاور و رئیس دفتر حوزه ریاست کمیته و نصرالله سجادی مشاور عالی رئیس کمیته هم حضور داشتند در حالیکه در ترکیب مصوب اشاره ای به جایگاه آنها نشده است.

تدوین «دستور العمل اجرایی انتخابات» در ۲۵ ماده

«دستور العمل اجرایی انتخابات» در ۲۵ ماده تدوین شده است. این دستورالعمل در صورت تصویب در مجمع عمومی کمیته ملی المپیک و پس از آن گرفتن تاییدیه کمیته بین المللی المپیک اجرایی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، چهل و نهمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک سه شنبه ۱۷ اسفندماه از ساعت ۱۵ با حضور وزیر ورزش آغاز می شود. تعیین زمان جدید انتخابات یکی از محورهای این مجمع است.

انتخابات دوره پیش کمیته ملی المپیک ۲۵ دی ماه سال ۹۶ برگزار شد.