۲۰ آبان ۱۳۹۶، ۸:۵۹

زمان برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک مشخص شد

انتخابات کمیته ملی المپیک برای تعیین رئیس چهار سال آینده این کمیته روز ۲۵ دی ماه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در هفتاد و سومین نشست خود که امروز شنبه برگزار شد، در مورد زمان برگزاری انتخابات جدید این کمیته به توافق رسیدند. بر این اساس مقرر شد این انتخابات دوشنبه ۲۵ دی ماه برگزار شود. 

دوره چهار ساله اعضای فعلی هیات اجرایی و هیات رئیسه کمیته ملی المپیک ۳۰ دی ماه به پایان می رسد. 

بر اساس تصمیم اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک انتخابات این کمیته ساعت ۱۴ زمان مقرر (۲۵ دی ماه) در محل آکادمی ملی المپیک برگزار می شود. 

طبق مقررات، حداقل دو ماه پیش از پایان دوره چهار ساله اعضای هیات اجرایی و هیات رئیسه کمیته ملی المپیک کشورها، زمان برگزاری دوره جدید آن باید به کمیته بین المللی المپیک اطلاع رسانی شود. بر همین اساس در نشست امروز تعیین زمان برگزاری انتخابات پیش رو در دستور کار قرار گرفت.

زینب حاجی حسینی

