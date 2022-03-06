نرخ رسمی ۱۳ ارز کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، امروز یکشنبه پانزدهم اسفندماه، هر دلار آمریکا ۴۲ هزار ریال، پوند انگلیس ۵۵ هزار و ۵۸۱ ریال و یورو ۴۵ هزار و ۹۱۶ ریال ارزش‌گذاری شد.

بر پایه این گزارش، هر فرانک سوئیس امروز ۴۵ هزار و ۸۱۵ ریال، کرون سوئد چهار هزار و ۲۷۲ ریال، کرون نروژ چهار هزار و ۶۹۴ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۱۷۱ریال، روپیه هند ۵۵۰ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۷۳ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۳ هزار و ۶۱۰ریال، یکصد ین ژاپن ۳۶ هزار و ۵۷۲ ریال، دلار هنگ‌کنگ ۵‌ هزار و ۳۷۵ ریال و ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۳ ریال ارزش‌گذاری شد.

همچنین هر دلار کانادا ۳۲ هزار و ۹۹۸ ریال، دلار نیوزیلند ۲۸ هزار و ۸۱۷ریال، راند آفریقای‌جنوبی ۲ هزار و ۷۳۷ ریال، لیر ترکیه دو هزار و ۹۵۵ریال، روبل روسیه ۳۴۳ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸۷۸ ریال و لیر سوریه ۱۷ ریال تعیین قیمت شد.

دلار استرالیا هم امروز ۳۰ هزار و ۹۶۹ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۲ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۸۷۲ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۸هزار ۷۰۵ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲‌ هزار و ۷۵ریال، کیات میانمار ۲۴ ریال، یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۳۳۸ ریال، یکصد درام ارمنستان ۸ ‌هزار و ۳۷۴ ریال و دینار لیبی ۹ هزار و ۸۵ ریال ارزش‌گذاری شد.

امروز در تابلوی بانک مرکزی هر یوان چین ۶ هزار و ۶۴۸ ریال، یکصد بات تایلند ۱۲۸هزار و ۵۴۳ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۵۹ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۴ هزار و ۵۷۳ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۸ هزار و ۲۴۴ریال، هر لاری گرجستان ۱۲هزار و ۵۴۱ ریال، یک‌هزار روپیه اندونزی ۲‌ هزار و ۹۲۰ ریال، افغانی افغانستان ۴۶۸ریال، روبل جدید بلاروس ۱۳ هزار ۳۳۴ ریال، منات جمهوری آذربایجان ۲۴ هزار ۷۰۸ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۱هزار و ۱۵۹ ریال، سومونی تاجیکستان ۳ ‌هزار و ۷۰۶ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۷۲ ریال قیمت خورد.