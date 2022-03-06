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۱۵ اسفند ۱۴۰۰، ۱۲:۱۴

براساس اعلام بانک مرکزی؛

نرخ رسمی ۱۳ ارز کاهش یافت

نرخ رسمی ۱۳ ارز کاهش یافت

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای یکشنبه پانزدهم اسفندماه اعلام کرد که بر اساس آن، نرخ رسمی ۱۳ ارز کاهش و ۲۲ ارز دیگر افزایش یافت. همچنین نرخ ۱۱ ارز هم در این روز ثابت ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، امروز یکشنبه پانزدهم اسفندماه، هر دلار آمریکا ۴۲ هزار ریال، پوند انگلیس ۵۵ هزار و ۵۸۱ ریال و یورو ۴۵ هزار و ۹۱۶ ریال ارزش‌گذاری شد.

بر پایه این گزارش، هر فرانک سوئیس امروز ۴۵ هزار و ۸۱۵ ریال، کرون سوئد چهار هزار و ۲۷۲ ریال، کرون نروژ چهار هزار و ۶۹۴ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۱۷۱ریال، روپیه هند ۵۵۰ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۷۳ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۳ هزار و ۶۱۰ریال، یکصد ین ژاپن ۳۶ هزار و ۵۷۲ ریال، دلار هنگ‌کنگ ۵‌ هزار و ۳۷۵ ریال و ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۳ ریال ارزش‌گذاری شد.

همچنین هر دلار کانادا ۳۲ هزار و ۹۹۸ ریال، دلار نیوزیلند ۲۸ هزار و ۸۱۷ریال، راند آفریقای‌جنوبی ۲ هزار و ۷۳۷ ریال، لیر ترکیه دو هزار و ۹۵۵ریال، روبل روسیه ۳۴۳ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸۷۸ ریال و لیر سوریه ۱۷ ریال تعیین قیمت شد.

دلار استرالیا هم امروز ۳۰ هزار و ۹۶۹ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۲ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۸۷۲ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۸هزار ۷۰۵ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲‌ هزار و ۷۵ریال، کیات میانمار ۲۴ ریال، یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۳۳۸ ریال، یکصد درام ارمنستان ۸ ‌هزار و ۳۷۴ ریال و دینار لیبی ۹ هزار و ۸۵ ریال ارزش‌گذاری شد.

امروز در تابلوی بانک مرکزی هر یوان چین ۶ هزار و ۶۴۸ ریال، یکصد بات تایلند ۱۲۸هزار و ۵۴۳ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۵۹ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۴ هزار و ۵۷۳ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۸ هزار و ۲۴۴ریال، هر لاری گرجستان ۱۲هزار و ۵۴۱ ریال، یک‌هزار روپیه اندونزی ۲‌ هزار و ۹۲۰ ریال، افغانی افغانستان ۴۶۸ریال، روبل جدید بلاروس ۱۳ هزار ۳۳۴ ریال، منات جمهوری آذربایجان ۲۴ هزار ۷۰۸ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۱هزار و ۱۵۹ ریال، سومونی تاجیکستان ۳ ‌هزار و ۷۰۶ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۷۲ ریال قیمت خورد.

کد مطلب 5440005

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