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۸ خرداد ۱۴۰۱، ۱۰:۲۱

بانک مرکزی اعلام کرد؛

نرخ رسمی ۲۳ ارز افزایش یافت

نرخ رسمی ۲۳ ارز افزایش یافت

بانک مرکزی در گزارشی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز منتشر کرد که بر اساس آن نرخ رسمی ۱۳ ارز کاهش و ۲۳ ارز افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، امروز هر دلار آمریکا ۴۲ هزار ریال، پوند انگلیس ۵۳ هزار و ۵۱ ریال و یورو ۴۵ هزار و ۸۸ ریال ارزش‌گذاری شد.

برپایه این گزارش، هر فرانک سوئیس امروز ۴۳ هزار و ۸۶۲ ریال، کرون سوئد چهار هزار و ۲۸۷ ریال، کرون نروژ چهار هزار و ۴۳۸ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۵۹ ریال، روپیه هند ۵۴۲ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال قیمت‌گذاری شد.

همچنین امروز دینار کویت ۱۳۶ هزار و ۹۵۹ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۰ هزار و ۷۵۱ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۳ هزار و ۳۹ ریال، دلار هنگ‌کنگ پنج‌هزار و ۳۵۱ ریال و ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۳ ریال تعیین قیمت شد.

هر دلار کانادا نیز ۳۳ هزار و ۱۱ ریال، دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۴۴۹ ریال، راند آفریقای‌جنوبی ۲ هزار و ۶۹۴ ریال، لیر ترکیه ۲ هزار و ۵۸۷ ریال، روبل روسیه ۶۳۲ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸۷۸ ریال و لیر سوریه ۱۷ ریال قیمت‌گذاری شد.

قیمت دلار استرالیا امروز ۳۰ هزار و ۸۵ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۱ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۶۲۵ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۲۱۲ ریال، ۱۰ روپیه سریلانکا یک‌هزار و ۱۶۸ ریال، کیات میانمار ۲۳ ریال، یکصد روپیه نپال ۳۳ هزار و ۸۱۲ ریال، یکصد درام ارمنستان ۹ هزار و ۴۱۰ ریال و دینار لیبی هشت هزار و ۸۱۱ ریال تعیین شد.

امروز در تابلوی بانک مرکزی هر یوان چین ۶ هزار و ۲۷۰ ریال، یکصد بات تایلند ۱۲۲ هزار و ۹۳۵ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۵۹۲ ریال، یک‌هزار وون کره‌جنوبی ۳۳ هزار و ۴۲۹ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار ۶۷۹ ریال، هر لاری گرجستان ۱۴ هزار و ۶۵۷ ریال، یک‌هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۸۸۲ ریال، افغانی افغانستان ۴۷۲ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۲ هزار و ۴۴۵ ریال، منات جمهوری آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۷ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۰ هزار و ۲۶۱ ریال، سومونی تاجیکستان سه‌هزار و ۳۷۰ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار و پنج ریال قیمت خورد.

کد مطلب 5501724
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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