نرخ رسمی ۲۳ ارز افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، امروز هر دلار آمریکا ۴۲ هزار ریال، پوند انگلیس ۵۳ هزار و ۵۱ ریال و یورو ۴۵ هزار و ۸۸ ریال ارزش‌گذاری شد.

برپایه این گزارش، هر فرانک سوئیس امروز ۴۳ هزار و ۸۶۲ ریال، کرون سوئد چهار هزار و ۲۸۷ ریال، کرون نروژ چهار هزار و ۴۳۸ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۵۹ ریال، روپیه هند ۵۴۲ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال قیمت‌گذاری شد.

همچنین امروز دینار کویت ۱۳۶ هزار و ۹۵۹ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۰ هزار و ۷۵۱ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۳ هزار و ۳۹ ریال، دلار هنگ‌کنگ پنج‌هزار و ۳۵۱ ریال و ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۳ ریال تعیین قیمت شد.

هر دلار کانادا نیز ۳۳ هزار و ۱۱ ریال، دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۴۴۹ ریال، راند آفریقای‌جنوبی ۲ هزار و ۶۹۴ ریال، لیر ترکیه ۲ هزار و ۵۸۷ ریال، روبل روسیه ۶۳۲ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸۷۸ ریال و لیر سوریه ۱۷ ریال قیمت‌گذاری شد.

قیمت دلار استرالیا امروز ۳۰ هزار و ۸۵ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۱ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۶۲۵ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۲۱۲ ریال، ۱۰ روپیه سریلانکا یک‌هزار و ۱۶۸ ریال، کیات میانمار ۲۳ ریال، یکصد روپیه نپال ۳۳ هزار و ۸۱۲ ریال، یکصد درام ارمنستان ۹ هزار و ۴۱۰ ریال و دینار لیبی هشت هزار و ۸۱۱ ریال تعیین شد.

امروز در تابلوی بانک مرکزی هر یوان چین ۶ هزار و ۲۷۰ ریال، یکصد بات تایلند ۱۲۲ هزار و ۹۳۵ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۵۹۲ ریال، یک‌هزار وون کره‌جنوبی ۳۳ هزار و ۴۲۹ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار ۶۷۹ ریال، هر لاری گرجستان ۱۴ هزار و ۶۵۷ ریال، یک‌هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۸۸۲ ریال، افغانی افغانستان ۴۷۲ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۲ هزار و ۴۴۵ ریال، منات جمهوری آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۷ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۰ هزار و ۲۶۱ ریال، سومونی تاجیکستان سه‌هزار و ۳۷۰ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار و پنج ریال قیمت خورد.