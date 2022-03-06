پیروزی تیم ملی هاکی روی یخ ایران برابر کویت/ مدال برنز قطعی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای هاکی روی یخ قهرمانی جهان در دیویژن ۴ عصر امروز در حالی به میزبانی بیشکک قرقیزستان برگزار شد که ملی پوشان کشورمان در سومین دیدار خود به مصاف تیم ملی کویت یکی از قدرت های قاره آسیا که سابقه عضویتش در فدراسیون جهانی به سال ۱۹۸۵ و ۳۵ سال قبل از عضویت ایران بازمی گردد رفتند و موفق شدند با غلبه بر این تیم ضمن قطعی نمودن مدال برنز و سکوی سوم، انگیزه و اشتیاق خود برای کسب مدال نقره و جایگاه نایب قهرمانی را نیز به تیم ملی مالزی گوشزد کنند.

ملی پوشان کشورمان این دیدار را با نتیجه ۹ بر ۲ پشت سر گذاشتند تا شگفتی سازی خود را در اولین حضورشان کاملتر کنند.

تیم ملی هاکی روی یخ کشورمان در چهارمین دیدار خود در این دوره از رقابتها مقابل تیم مالزی صف آرایی خواهد کرد که سابقه عضویتش در فدراسیون جهانی و آغاز فعالیتش به سال ۲۰۰۶ یعنی ۱۱ قبل از عضویت ایران بازمی گردد.

تیم ملی کشورمان که اولین حضورش در رقابتهای جهانی را تجربه می کند در دو دیدار مغلوب اول خود ابتدا مغلوب تیم میزبان شد و سپس تیم سنگاپور را از پیش رو برداشت.

فرزاد هوشی دری، فرشاد مقدسی، نیما مهربان، محسن آقامحمدی، جلال کیهانفر، مازیار قربانی، آرمان بحری، متین قهارزاده، امین کره ای، محمد شیخ جعفری، دانیال باقری، امیر حیدری، عرشیا غفوری، عباس دهقانی، امیر مهدیون، دانیال ساروقی، مهبد عبداللهی، رضا پورهاشمی، اویس حسن زاده و علیرضا مهدوی ۲۰ بازیکن تیم ملی کشورمان در مسابقات جهانی قرقیزستان هستند که زیر نظر کاوه صدقی بعنوان سرمربی و برادران یوری و ولاد لومانیک از روسیه بعنوان مربیان تیم در مسابقات جهانی دیویژن 4 حضور یافته اند.