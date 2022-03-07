۳.۵ میلیارد ریال شیر فاقد مجوز بهداشتی در سرخه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی ناجای استان سمنان سید علی میر احمدی اظهار کرد: مأموران یگان امداد شهرستان سرخه در راستای اجرای طرح‌های بهاری پلیس و مقابله با هر گونه فعالیت‌های غیرقانونی اقدام به کنترل محور مواصلاتی کردند

وی گفت: مأموران مستقر در پلیس راه این شهرستان دو دستگاه تریلی تانکر را برای بررسی‌های بیشتر متوقف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان با اشاره به بررسی‌های مقدماتی پلیس و عدم ارائه سند و مدرک توسط رانندگان گفت: ۵۱ هزار لیتر شیر خام فاقد مجوز از دو خودرو کشف شد.

میراحمدی با بیان اینکه محموله‌های شیر به مقصد استان شمالی کشور در حرکت بود، تصریح کرد: فرآورده‌های کشف شده برای سیر مراحل قانونی به اداره دامپزشکی شهرستان سرخه منتقل شدند.